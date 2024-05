So schön strahlen Sophie Turner und Co. bei Fashion-Event!

Am Donnerstag fand die alljährliche Cruise Fashion Show von Louis Vuitton statt – dieses Mal in Barcelona, Spanien! Wie die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, schmissen sich die prominenten Damen zu diesem besonderen Anlass wieder einmal in Schale – so auch Sophie Turner (28): Die Schauspielerin trug einen rosafarbenen Zweiteiler, den sie mit einem braunen Ledergürtel und cremefarbenen High Heels kombinierte. Ana de Armas (36) überzeugte wiederum in einem schwarzen Ensemble, bestehend aus einem Bralette, einem glitzernden Blazer und einem dazu passenden Bleistiftrock. Jennifer Connelly (53) wählte hingegen einen auffälligeren Look: Die Schauspielerin posierte in einer braunen Weste aus Leder und einem asymmetrischen Rock.

Das modische Event war sicher vor allem für Sophie eine willkommene Abwechslung. Im September vergangenen Jahres gaben die Game of Thrones-Bekanntheit und ihr Mann Joe Jonas (34) ihr Ehe-Aus bekannt. Wie schlecht es ihr deswegen erging, machte Sophie erst kürzlich in einem Interview mit Vogue deutlich: "Das waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Ich kann meine eigenen Gefühle nicht besonders gut verarbeiten. Ich schließe sie weg und dann verwandeln sie sich in echte Depressionen und Ängste."

Doch vor allem auf eine Person konnte sich die 28-Jährige stets verlassen: ihre gute Freundin Taylor Swift (34)! So bot die Sängerin Sophie nach der Trennung von dem Jonas Brothers-Star unter anderem ihre Wohnung in New York an, um dort vorerst unterzukommen. "Taylor war in diesem Jahr eine absolute Heldin für mich. Ich war noch nie jemandem so dankbar wie ihr, denn sie hat meine Kinder und mich aufgenommen und uns ein Zuhause und einen sicheren Ort gegeben", schwärmte Sophie in dem Interview und ergänzte: "Sie hat wirklich ein Herz aus Gold."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner, "Game of Thrones"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Welchen Look findet ihr am schönsten? Ich liebe Sophies Outfit! Ich bin ein Fan von Ana! Mich überzeugt Jennifer! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de