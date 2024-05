56. Geburtstag: So schön feiern die Dänen König Frederik!

Was für schöne Bilder! König Frederik X. feiert seinen 56. Geburtstag im Kreise seiner Liebsten. Das dänische Königshaus veröffentlicht auf Instagram eine Bilderreihe der Royals. Frederik winkt freudestrahlend vom Balkon – mit dabei sind auch: Königin Mary (52), die vier Kinder Kronprinz Christian (18), Prinzessin Isabella (17), Prinz Vincent (13), Prinzessin Josephine (13) und das langjährige ehemalige Thronoberhaupt Königin Margrethe (84). "Lang lebe seine Majestät, der König. Viele Menschen versammelten sich heute auf dem Schlossplatz Amalienborg, um dem König zu gratulieren", schreiben die Royals zu dem Beitrag.

Für den Monarchen wurde zudem eine ganz besondere Ehre zuteil. "Wie es die Tradition am Geburtstag des Regenten vorschreibt, tragen die Royal Life Guards heute rote Gala-Uniformen", heißt es auf Social Media. Anbei gibt es auch hier einige Bilder, die den besonderen Geburtstagsstil festhalten. An gewöhnlichen Tagen tragen die Wachen nämlich einen Anzug in Dunkelblau. All die Bilder sehen damit nach einer gelungenen royalen Feier aus – immerhin war es für Frederik der erste Geburtstag als König.

Seit Anfang dieses Jahres sitzen Frederik und Mary auf Dänemarks Thron. Die beiden galten auch schon die Jahre zuvor als royales Traumpaar. Am 14. Mai 2004 feierten sie ihre Trauung – und damit in diesem Jahr bereits ihren 20. Hochzeitstag. Den verbrachten die Dänen in Norwegen, wie auch hier ein süßer Einblick im Netz zeigte. Auf einem Schiff segelten sie gemeinsam im Land ein. Rein optisch zeigten sie mit einer Weste im Partnerlook, dass sie eine Einheit sind.

Getty Images König Frederik und Königin Mary mit Isabella, Christian, Josephine und Vincent

Instagram / detdanskekongehus König Frederik und Königin Mary im Mai 2024

