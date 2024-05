Petra und Elke äußern sich zu TV-Bauer Andreas' Ehe-Lüge!

Vor wenigen Tagen sorgte Andreas Degenhardt bei Bauer sucht Frau International für einen großen Skandal! Der Kakaobauer gab in der Sendung vor, nach der großen Liebe zu suchen. Im Netz erklärte er jedoch, dass er bereits seit geraumer Zeit verheiratet ist. Nun beziehen Andreas Hofdamen Elke und Petra zu der Lüge Stellung. "Andreas hat uns unter falschen Voraussetzungen nach Guatemala geholt. Irgendwann war uns klar, dass es ihm nur um seine Promotion für seinen Hof und seine Projekte geht und nicht darum, uns kennenzulernen", heißt es in dem gemeinsamen Statement, das Elke in ihrer Instagram-Story teilt.

Den beiden Frauen sei daraufhin schnell bewusst gewesen, dass sie ihre Teilnahme bei "Bauer sucht Frau International" abbrechen möchten: "Die Konsequenz war für Elke, am nächsten Tag den Hof zu verlassen. Petra folgte am Tag darauf." Des Weiteren heißt es: "Fakt ist jetzt, dass Andreas uns in sein 'Schauspiel' einbeziehen möchte und uns instrumentalisieren will. Darauf lassen wir uns jedoch nicht ein."

Auch RTL ließ Andreas mit seiner Lüge nicht ungestraft davonkommen. Wie DWDL berichtete, wurde der Landwirt komplett aus der Sendung gestrichen. Auf Nachfrage von Promiflash erklärte der Sender außerdem: "'Bauer sucht Frau' steht für authentische Geschichten, echte Gefühle und die wirkliche Suche nach der Liebe. Umso mehr bedauern wir, dass Andreas mit seinem Verhalten uns, die Zuschauer und seine Bewerberinnen getäuscht hat."

