Das mag Jessica Biel am Mamaleben mit zwei Jungs am Meisten

Jessica Biel (42) ist neben ihrer Karriere als Schauspielerin, Model und mittlerweile auch als Autorin eines Aufklärungsbuches für Kinder auch eine stolze Mama. In einem neuen Interview mit People beantwortet sie einige Fragen – das Besondere an dem Interview: Es sind Kinder, die Jessica mit Fragen löchern durften. Als der kleine Kai die "Valentinstag"-Darstellerin fragt, was sie besonders daran mag, eine Mama von zwei Söhnen zu sein, schwärmt sie: "Oh mein Gott, Kai! Du bist bezaubernd. Das Beste daran, eine Mama von Jungs zu sein, ist das Spielen. Wrestling, Lego spielen, Lego bauen, schwimmen, Sport treiben, zusammen lesen."

Die Kids stellen Jessica zahlreiche Fragen – von ihrer Hautpflege bis hin zu ihrem Lieblingskleid, das sie dieses Jahr getragen hat. Geduldig beantwortet sie jede einzelne, bei der Frage zu ihren Söhnen geht sie jedoch besonders auf. "Ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen und mich mit ihnen auf dem Boden dreckig zu machen und einfach Spaß zu haben. Ich mache mir keine Sorgen, dass sie sich schmutzig machen oder so etwas. Das liebe ich daran, eine Jungen-Mama zu sein", fügt die 42-Jährige hinzu. Die Einblicke in ihr Familienleben sind eigentlich rar gesät und vor allem, wenn es um ihre Kinder Silas (9) und Phineas geht, hält sich die Ehefrau von Justin Timberlake (43) meistens bedeckt.

Die "The Sinner"-Darstellerin geht seit etwa 17 Jahren gemeinsam mit Justin durchs Leben. Im Oktober 2012 traten die beiden vor den Traualtar und gaben sich bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Immer wieder ranken sich Krisengerüchte um die Beziehung von Jessica und dem "Cry Me A River"-Interpreten. Jedoch scheint es allen Spekulationen zum Trotz super zwischen den beiden zu laufen. Erst kürzlich berichtete ein Insider laut OK! Magazine: "Sie sahen aus wie zwei verliebte Teenager und verhielten sich auch so. Sie hielten Händchen, machten Selfies miteinander und kuschelten die ganze Nacht auf der Couch."

Instagram / jessicabiel Jessica Biel mit ihren Söhnen Silas und Phineas, April 2024

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

