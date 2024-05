Timothée Chalamet bekommt seine erste Wachsfigur in London!

Timothée Chalamets (28) Fans haben allen Grund zur Freude! Am Mittwoch wurde offiziell seine erste Wachsfigur enthüllt – nur kurz nach der Premiere seines letzten Blockbusters "Dune 2". Die lebensechte Nachbildung des Schauspielers kann ab dem 24. Mai im berühmten Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London bestaunt werden, wie Daily Mail berichtet. Somit gesellt sich der Dune-Star neben seiner Schauspielkollegin Zendaya (27) zu anderen Hollywood-Größen wie Leonardo DiCaprio (49), Angelina Jolie (48) und Benedict Cumberbatch (47). "Wir fühlen uns geehrt, ihn in London zu verewigen und somit als Erste diese berühmten Wangenknochen und Locken modellieren und stylen zu dürfen", verkündet der Studiomanager stolz.

Timothées Name taucht auf den Listen der bestgekleideten Schauspieler fast genauso häufig auf wie bei Nominierungen für diverse Awards. Das ist auch bei seinem wachsechten Ebenbild nicht anders. Der Wonka-Darsteller wählte für seine erste Wachsfigur den eleganten Anzug von Alexander McQueen, den er bei der Londoner Premiere von "Dune" im Jahr 2021 trug. Der gesamte Look der Nachbildung besteht aus den originalen Kleidungsstücken des Teenie-Schwarms. Das berühmte Modelabel stiftete den Anzug und Timothée höchstpersönlich opferte seine eigenen Stiefel der Marke, um das Outfit zu vervollständigen. Ganze neun Monate brauchten die Skulpteure von Madame Tussauds, um den 28-Jährigen möglichst detailgetreu nachzubilden. Der Londoner Manager blickt dem Ansturm auf Timothée aufgeregt entgegen: "Wir können es kaum erwarten, dass die Fans die Figur begutachten können. Sie werden vor der Attraktion für Selfies Schlange stehen!"

Aktuell arbeitet der "Call Me By Your Name"-Darsteller schon am Set eines neuen Films. Er wird in der Filmbiografie "A Complete Unknown" in der Hauptrolle als junger Bob Dylan (83) zu sehen sein. Um der Rolle des legendären Sängers gerecht zu werden, holte sich Timothée sogar das Team von Kollege Austin Butler (32) zu Hilfe, der erst kürzlich in die Rolle des King of Rock 'n' Roll Elvis Presley (✝42) schlüpfen musste. Ihm helfen der Dialekt-Coach und der Trainer für Gesang und Bewegung dabei, Bob so realitätsnah wie möglich zu verkörpern. Ein Startdatum für den Film ist bisher noch nicht bekannt.

Getty Images Timothée Chalamet bei der "Dune"-Premiere in London

Getty Images Timothée Chalamet bei der Weltpremiere von "Wonka"

