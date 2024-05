"General Hospital"-Stars trauern um Johnny Wactor (†37)!

Es ist für sie noch schwer zu begreifen: Vor wenigen Tagen kam Johnny Wactor, der Freund und einstige Serienkollege der "General Hospital"-Stars, auf tragische Weise ums Leben. Der Schauspieler wurde am Samstagmorgen in Los Angeles erschossen. Auf Instagram bekunden seine Schauspielkollegen nun ihre Trauer. "Ich bin fassungslos und völlig traurig. Normalerweise mache ich solche Posts nicht, aber Johnny war so ein besonderer Mensch und es fühlt sich (für mich) wichtig an, diese Worte zu veröffentlichen", schreibt Kirsten Storms (40), die in der Daily Maxie Jones spielt, unter ein Bild von Johnny. Wie sie in dem Netzbeitrag anklingen lässt, hatte Kirsten eine ganz besondere Verbindung zu dem Verstorbenen: "Johnny war einer dieser seltenen 'echten' Menschen, denen man fast nie begegnet. Ich hatte das Glück, einige wirklich gute Gespräche mit ihm zu führen, in denen wir über Dinge sprachen, die ich normalerweise nicht anspreche."

Auch Schauspielerin Laura Wright, die in der Serie Carly Corinthos verkörpert, trauert im Netz um ihren Ex-Serienkollegen. "Es bricht mir das Herz. Was für ein unglaublicher Mann. Ich schicke Liebe und Gebete an Johnnys Familie", schreibt sie auf X. Der offizielle Account der Serie zeigt sich ebenfalls bestürzt über den frühen Tod des Schauspielers. "Die gesamte 'General Hospital'-Familie ist untröstlich über das vorzeitige Ableben von Johnny Wactor. Er war wirklich einzigartig und es war eine Freude, jeden Tag mit ihm zu arbeiten", heißt es in dem Statement im Netz.

Die grausame Tat ereignete sich am Samstagmorgen in Los Angeles. Johnny sei mit zwei Kollegen unterwegs gewesen, als er fremde Männer an seinem Auto entdeckte. "Er stieß auf sie und dachte, sein Wagen würde abgeschleppt. Also sagte er etwas zu den Kerlen, wie 'Hey, schleppt ihr ab?'", erklärte der Bruder des Verstorbenen gegenüber Daily Mail. Danach habe sich Johnny schützend vor seine Kollegin gestellt und wurde von den Männern erschossen. Die Täter wurden bisher noch nicht gefasst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Wactor, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / johnnywactor Johnny Wactor im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de