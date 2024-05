Tödlicher Überfall: Johnny Wactor stellte sich vor Kollegin

Johnny Wactor wurde am Samstagmorgen von Autodieben in Los Angeles erschossen. Nun kommt heraus, dass der Schauspieler sich sogar noch schützend vor seine Kollegin stellte! "Wir sind Südstaatler, geboren und aufgewachsen, und wir würden niemals eine Frau allein zu ihrem Auto gehen lassen", äußerte sich der Bruder des Verstorbenen im Gespräch mit Daily Mail und ging auch auf die schreckliche Tat ein: "Er stieß auf sie und dachte, sein Wagen würde abgeschleppt. Also sagte er etwas zu den Kerlen, wie 'Hey, schleppt ihr ab?' Als er sich dann umdrehte, sah er, was passierte, und stellte seine Kollegin hinter sich. Und dann haben sie ihn erschossen."

Obwohl sofort Notärzte zur Stelle waren, verstarb Johnny um drei Uhr morgens im Krankenhaus. Wie unter anderem TMZ berichtet, sind die Täter noch nicht gefasst. In den sozialen Medien trauern die Fans des "General Hospital"-Stars. "Ich glaube das einfach nicht. Ich bete für seine Familie und Freunde", lautete ein betroffener Kommentar auf X. "So ein sinnloser Tod. Ruhe in Frieden, Johnny. Das ist einfach so traurig", schrieb ein weiterer User.

Johnny spielte von 2020 bis 2022 die Rolle des Brando Corbin in der US-amerikanischen Seifenoper "General Hospital". Er übernahm auch in weiteren Filmen und Fernsehserien Rollen. Unter anderem stand er für "Criminal Minds", "The OA" oder "NCIS" vor der Kamera. Zuletzt arbeitete er als Barkeeper.

Getty Images Johnny Wactor, Seriendarsteller

Instagram / johnnywactor Johnny Wactor im November 2022

