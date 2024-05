Kerry Katona kommt mit Auszug ihrer Tochter "nicht zurecht"

Kerry Katona (43) ist stolze Mutter von fünf Kindern! Doch die Atomic Kitten-Bekanntheit muss sich so langsam an ein leeres Nest gewöhnen. Nachdem ihre zwei ältesten Töchter Molly und Lilly bereits aus dem Haus sind, folgt nun schon bald der Auszug der 17-jährigen Heidi. "Sie zieht im Sommer nach Liverpool, um auf eine Schule für darstellende Künste zu gehen, sobald sie ihre mittlere Reife abgeschlossen hat", erklärt die britische Sängerin jetzt gegenüber Ok!. Die Schülerin, die sie liebevoll ihr Goldmädchen nennt, werde Kerry ganz besonders fehlen: "Ich werde sie wirklich vermissen. Ich komme damit nicht zurecht!"

Und auch für den Rest der Familie wird sich nach Heidis Auszug einiges verändern. Kerry und ihr Verlobter Ryan Mahoney wollten nämlich eigentlich mit den übrigen Kindern Maxwell und Dylan-Jorge nach Marbella auswandern. "Es ist kein Geheimnis, dass Ryan und ich schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken spielen, nach Marbella zu ziehen, aber jetzt sind wir unschlüssig", erklärt die 43-Jährige gegenüber dem Magazin. Da sie von Schießereien in der Gegend gehört haben, hätten sie ihre Auswanderung erst mal auf Eis gelegt. Nun sei der Plan, vorerst in England zu bleiben: "Wir haben uns bereits Häuser angesehen – aber wir möchten uns auf jeden Fall verkleinern, da wir ja nicht so viele Zimmer brauchen!"

In Kerrys Leben ist derzeit also eine Menge los. Vor wenigen Tagen ging für die Sängerin ein weiteres Kapitel zu Ende. Durch ihre starke Drogensucht in ihren Zwanzigern hatte die Ex-Frau von Brian McFadden (44) jahrelang mit einer kaputten Nasenscheidewand zu kämpfen. Die Schäden ließ sie kürzlich durch eine schmerzhafte Operation endgültig beseitigen. Trotz der Strapazen erklärte die Musikerin glücklich auf Instagram: "Das ist, als würde ich endlich eine Tür zu einem Kapitel meines Lebens schließen, das ich schon vor Jahren geschlossen habe."

Instagram / ryanmahoney_7 Kerry Katona und Ryan Mahoney

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, britische Sängerin

