Mit 61 Jahren: Nacktszenen waren für Demi Moore unangenehm!

Demi Moore (61) lässt die Hosen runter! Für ihren neuen Film "The Substance" musste die Schauspielerin einige Nacktszenen drehen. Für die Ex-Frau von Bruce Willis (69) war das vor allem in Bezug auf ihr Alter ein großes Problem, wie sie laut Variety nun auf einer Pressekonferenz ausplaudert. "Es war eine Erfahrung, bei der ich sehr verletzlich war und es erforderte viel Sensibilität und eine Menge Gespräche darüber, was wir erreichen wollen." Ihr Co-Star habe ihr allerdings geholfen: "Ich hatte einen großartigen Partner an meiner Seite, mit dem ich mich sehr sicher gefühlt habe", schwärmt sie.

"Wir waren uns offensichtlich ziemlich nahe – nackt. Und wir haben uns in diesen Momenten auch sehr darüber amüsiert, wie absurd bestimmte Situationen waren", führt sie weiter aus. Dennoch betont der "Ghost"-Star, dass die Szenen wichtig für den Film gewesen seien: "Letztendlich geht es nur darum, die Kommunikation und das gegenseitige Vertrauen zu lenken. Es war von vornherein klar, dass das Maß an Verletzlichkeit und Rohheit wirklich notwendig war, um die Geschichte zu erzählen."

Bei einem Event, das am Montag im Rahmen ihres neuen Films auf dem Filmfestival Cannes stattfand, hatte Demi einen ganz besonderen Begleiter dabei: ihren Chihuahua Pilaf. Gemeinsam mit ihm stellte sie sich dem Blitzlichtgewitter der Fotografen, kuschelte dabei mit ihrem treuen Freund und sorgte so für einige süße Schnappschüsse.

Demi Moore, Schauspielerin

Demi Moore und ihr Chihuahua

