Unfreundlich zu einem Fan? Julian Claßen rechtfertigt sich

Julian Claßen (31) möchte etwas klarstellen! Deshalb meldet er sich bei seinen Followern mit einer Instagram-Story zu Wort. Nachdem er einen Fan in der Stadt getroffen hatte, ging ein Video viral, in dem dieser behauptete, Julian sei unfreundlich gewesen und habe uninteressiert gewirkt. Der YouTuber findet die Reaktion schade und möchte sich entschuldigen: "Das ist absolut nie meine Absicht, so zu wirken – ich bin ein dankbarer Mensch und freue mich sehr darüber, wenn ich auf der Straße angesprochen werde und die Möglichkeit habe, euch persönlich kennenzulernen."

Dem Fan habe Julian geschrieben und sich entschuldigt, wie er erzählt: "Ich habe der Person auch schon geschrieben und es tut mir sehr leid, dass sie sich so gefühlt hat." Zwar habe er nicht seinen besten Abend gehabt, trotzdem wollte er nicht so wirken. "[...] Ich hätte auch anders reagieren können, mich bedanken können. Man hat halt auch ein privates Leben, es passieren Dinge und jeder geht mit allem anders um", rechtfertigt sich der 31-Jährige. Dass das Video sich schnell verbreitet hat, findet Julian nicht fair: "Aber ich war dennoch wieder mal geschockt, wie schnell sich eine so negative Information verbreitet und wie schnell dann auch direkt geurteilt wird." Zum Schluss gibt er seinen Fans noch etwas mit auf den Weg: "Bitte unterstützt doch gerne mal die Viralität von positiven Beiträgen."

Es ist nicht das erste Mal, dass er sich Vorwürfe von Fans anhören muss: Nach der Trennung von Tanja Makarić (27) wurde er von Followern als Narzisst bezeichnet. Er bezog in seiner Instagram-Story Stellung und erklärte dort: "Ich werde [...] zum Psychologen gehen und möchte Dinge aufarbeiten, an mir selbst arbeiten und auch das Thema Narzissmus behandeln. Sollte ich wirklich narzisstische Züge haben, dann möchte ich natürlich daran arbeiten und niemand damit verletzen." Julian scheint die Meinung seiner Fans sehr wichtig zu sein.

