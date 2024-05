Ansage für Cris: War "Ex on the Beach"-Elli eifersüchtig?

Wollte Elli nur ihr Revier markieren? Die Blondine lässt es sich aktuell bei Ex on the Beach mit ihrem Mitstreiter Cris gut gehen. Nun ist allerdings auch seine Ex-Freundin Steffi in die mexikanische Villa eingezogen. Ein Grund für Elli, dem Blondschopf eine Ansage zu machen: "Wenn ich irgendwo sehe, dass du irgendwas mit deiner Ex machst, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, du bist so schnell weg von mir. Bei Gott, das ist komplett mein Ernst, Cris." War sie etwa eifersüchtig? Im Interview mit Promiflash meint die Baden-Württembergerin: "Eifersüchtig würde ich das nicht nennen. Ich hatte nur keine Lust, dass ich die Hauptrolle in seinem nächsten Film 'Welche Frau verarsche ich als Nächstes' werde!"

Obwohl scheinbar keine Eifersucht im Spiel war, kam die heftige Reaktion Cris gegenüber allerdings trotzdem nicht von ungefähr. "Die Leute in der Villa haben mich immer wieder gewarnt", erklärt sie und fügt hinzu: "Das alles hat sich in meinem Kopf so aufgestaut, dass ich dann geplatzt bin." Ihren Gegenüber schien Ellis Reaktion nicht abzuschrecken. "Jeder muss irgendwo sein Revier markieren", meint Cris gegenüber Promiflash. Außerdem könne der einstige Are You The One?-Kandidat nachvollziehen, dass die Blondine die Befürchtung hatte, er könne zu seiner Ex zurückgehen. Er habe ihr von vornherein deutlich gemacht: "Ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn sie reinkommt, ich habe sie über ein Jahr nicht gesehen und ich habe keine Ahnung, was sie in mir auslösen könnte." Dass er weiterhin offen sei, gelte allerdings nicht nur gegenüber Steffi, sondern auch anderen Damen, die die Show besuchen.

Ob sich Steffi und Cris bei "Ex on the Beach" noch mal näherkommen werden? Das Aufeinandertreffen machte zumindest nicht den Anschein. Die Reality-TV-Bekanntheit konfrontierte ihren Verflossenen mit schweren Vorwürfen: Cris soll während ihres Kennenlernens in einer jahrelangen Beziehung gesteckt haben. Die Anschuldigung wies der Hamburger allerdings entnervt von sich.

Instagram / elissia.lp Elli, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin von Staffel 5

Instagram / cris.rl27 Cris, Reality-TV-Sternchen

