Johnny Wactors Mord: Polizei bittet um Hilfe bei Aufklärung

Die Polizei von Los Angeles möchte den Tod von Johnny Wactor umgehend aufklären. In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags wurde der einstige "General Hospital"-Schauspieler von Autodieben auf offener Straße in Los Angeles erschossen. Jetzt bittet das Los Angeles Police Department sogar die Öffentlichkeit um Mithilfe, die Täter zu finden, wie unter anderem Fox News berichtet. Hinweise, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem tragischen Mord an dem Schauspieler stehen, sollen demnach umgehend an die Polizeibeamten weitergetragen werden.

In der Pressemitteilung, die dem Newsportal vorliegt, erklärt die zuständige Polizeistelle, dass der Schauspieler am 25. Mai von drei Tätern überrascht worden sei. Johnny hatte gerade seine Schicht als Barkeeper beendet, als er bemerkte, dass die Unbekannten sein Auto "mit einem Wagenheber angehoben hatten und gerade dabei waren, den Katalysator zu stehlen". Daraufhin konfrontierte er die fremden Männer und wurde von einer der Personen tödlich durch einen Schuss verletzt. Die schwarz-gekleideten Männer seien danach in einer dunklen Limousine vom Tatort geflüchtet.

Wie der Bruder des Verstorbenen gegenüber Daily Mail berichtete, hatte Johnny die Diebe ursprünglich für Mitarbeiter eines Abschleppdienstes gehalten: "Er stieß auf sie und dachte, sein Wagen würde abgeschleppt. Also sagte er etwas zu den Kerlen, wie 'Hey, schleppt ihr ab?'" Danach hätte sich der 37-Jährige umgedreht und ehe er sich versah, war die Waffe des Täters auf ihn gerichtet.

