Krisengerüchte: Ben Affleck allein bei Tochter Violets Feier

Ben Affleck (51) erschien allein zur Abschlussfeier seiner ältesten Tochter Violet (18) in Los Angeles, was die Gerüchte um Eheprobleme mit Jennifer Lopez (54) weiter anheizt! Auf diesen Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, trägt der zweifache Oscar-Preisträger auf dem Weg zu der Party einen beigefarbenen Blazer, ein weißes Hemd, Jeans und dunkle Lederstiefel. Diese Feier markiert einen wichtigen Moment für Violet, die kürzlich ihren High-School-Abschluss gemacht hat. Trotzdem wirkt Ben auf den neuesten Schnappschüssen sichtbar niedergeschlagen. Es wird berichtet, dass er und J.Lo inzwischen in getrennten Häusern leben. Allerdings trugen die beiden zuletzt wieder ihre Eheringe...

J.Lo lebt wohl weiterhin im gemeinsamen Anwesen in Bel Air im Wert von umgerechnet rund 55 Millionen Euro, während Ben sich in einem Mietshaus für knapp 90.000 Euro pro Monat niedergelassen hat. Die neue Bleibe des Schauspielers soll nur eine kurze Fahrt von dem Haus seiner Ex Jennifer Garner (52) in Brentwood entfernt sein. Ben und Jennifer, die von 2005 bis 2018 verheiratet waren, teilen sich das Sorgerecht für ihre drei Kinder Violet, Fin (15) und Samuel (12). Während seines jüngsten Ausflugs trug der "Gone Girl"-Darsteller seinen Ehering, obwohl er zuvor ohne gesehen wurde. Auch die Sängerin trug am Freitag das Schmuckstück, als sie in Los Angeles unterwegs war.

Die Gerüchte um Ben und Jennifers Eheprobleme nahmen in den vergangenen Wochen ihren Lauf, nachdem das Paar seit Ende März nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Ein Insider erklärte gegenüber InTouch: "Ben ist bereits ausgezogen und sie werden wohl ihr Traumhaus verkaufen müssen, das sie zwei Jahre lang gesucht haben. Sie werden sich immer lieben, aber sie kann ihn nicht kontrollieren und er kann sich nicht ändern." Trotz einer kurzen Wiedervereinigung bei Fins Schulaufführung wurde der Leinwandheld bei der Premiere von J.Los Netflix-Film "Atlas" am Montag vermisst. Die Darstellerin wich Fragen über ihre Ehe während der Pressetour in Mexiko gekonnt aus. Ein Insider erzählte Page Six, dass der dreifache Vater nun klarer sehe: "Wenn es eine Scheidung aufgrund vorübergehenden Wahnsinns gäbe, würde er sie einreichen. Die vergangenen zwei Jahre waren wie ein Fiebertraum für ihn."

Es scheint so, dass die Turbulenzen in Bens Ehe mit Jennifer nicht nur die Öffentlichkeit beschäftigen, sondern auch enge Vertraute des Schauspielers mobilisieren. Inmitten der wachsenden Gerüchte über eine mögliche Trennung und die sichtbaren Zeichen der Krise zeigt eine Person kontinuierlich ihre Unterstützung: seine Ex-Frau Jennifer Garner. Trotz der Vergangenheit und aller Höhen und Tiefen ihrer eigenen Beziehung erwies sie sich einmal mehr als verlässliche Stütze in seinem Leben. Die Schauspielerin zögert nicht, ihrem Ex-Mann in seiner mutmaßlichen Liebeskrise beizustehen. Beispielsweise machten bereits Bilder die Runde, die die "Alias"-Darstellerin vor Bens aktuellem Wohnsitz zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck mit Jennifer Lopez, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Ben und J.Lo tatsächlich kurz vor der Trennung stehen? Ja, das deutet alles darauf hin... Nein, vielleicht hatten die beiden auch einfach nur einen Streit. Bald ist bestimmt wieder alles gut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de