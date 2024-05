Tödlicher Überfall: Johnny Wactors Ex meldet sich weinend

Noch immer steht die amerikanische Filmbranche unter Schock: Am vergangenen Wochenende wurde Johnny Wactor in Los Angeles von Autodieben erschossen. Nun meldet sich seine Ex-Verlobte Tessa Farrell in den sozialen Netzwerken zu Wort. In einem Clip, den sie unter anderem auf TikTok veröffentlichte, zeigt sich die ehemalige Partnerin des "General Hospital"-Stars tief ergriffen. "Wenn die Person, die das getan hat, zuschaut, es tut mir leid, aber du hast den falschen Mann erschossen", äußert sie sich unter Tränen und ergänzt: "Man muss nicht stehlen – und schon gar nicht ein Leben dafür nehmen." Tessa fordert eine Veränderung der Gesellschaft und erklärt, dass "menschliches Leben zu leicht missachtet" werde.

Der tödliche Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen. Zusammen mit einer Arbeitskollegin verließ der Schauspieler eine Bar und sah drei Männer bei seinem Fahrzeug, die er irrtümlicherweise für Mitarbeiter einer Abschleppfirma hielt. Als er die Diebe ansprach, zückte einer die Waffe und schoss auf den 37-Jährigen. Obwohl sofort Notärzte zur Hilfe eilten, verstarb Johnny wenig später im Krankenhaus.

Mittlerweile hat die Familie des Verstorbenen eine Spendenaktion auf GoFundMe ins Leben gerufen. "Ich möchte Geld für seine Mutter Scarlett und seine Brüder Lance und Grant sammeln, damit sie in der Lage sind, die Entfernung von über 3.000 Kilometern zurückzulegen, um sich um diese traurige Angelegenheit kümmern zu können", lautet die Nachricht von Johnnys Patin auf der Plattform.

Tessa Farrell, Ex-Verlobte von Johnny Wactor

Johnny Wactor, Schauspieler

