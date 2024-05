Größter Fan: Harry Styles fasziniert seine Mama immer wieder

Weltweit sorgt Harry Styles (30) mit seinem Talent als Sänger für Begeisterung. Im Laufe der Jahre baute sich das ehemalige One Direction-Mitglied mit seinen Nummer-eins-Hits und Alben eine große Fangemeinde auf – doch sein größter aller Fans begleitet ihn schon seit dem ersten Tag: Seine Mama Anne Twist, die vor Bewunderung manchmal einfach nur sprachlos ist. "Irgendwann stehe ich einfach nur da und starre ihn an", erklärt sie im "Spinning Plates With Sophie Ellis-Bextor"-Podcast. Sie könne sich noch genau an Harrys erste Auftritte in der Schule erinnern und wie sie ihren Sohn mit Freudentränen im Gesicht beobachtet habe. Heute empfinde die 56-Jährige ein "warmes Gefühl", das von ihrem "tiefsten Inneren ausgehe", schwärmt sie stolz.

Von den Qualitäten ihres Sprosses scheint Anne nahezu überwältigt. "Manchmal erstaunt er mich immer noch. Bei seinem letzten Konzert in Italien hielt er eine ganze Rede auf Italienisch. Und ich stand einfach mit offenem Mund da", erinnert sie sich. Sie beobachte auch gern, welche Reaktionen Harry bei seinem Publikum auslöst. Dass der "Watermelon Sugar"-Interpret mittlerweile weltberühmt ist, fühle sich für sie aber noch immer "ziemlich seltsam" an. Lange sei es problematisch gewesen, zu erkennen, ob sie unterwegs jemand erkennt. Aber jetzt wisse sie damit umzugehen: "Ich bin immer höflich und viele von ihnen sind junge Mädchen, die weinen – und dann umarme ich sie manchmal."

Bei einigen Stars ging mit Reichtum und einem gewissen Bekanntheitsgrad auch eine persönliche Veränderung einher – bei Harry soll das allerdings nicht der Fall sein. "Er ist derselbe, der er immer gewesen ist", erklärte die Mutter des Grammy-Gewinners in der Vergangenheit im Interview mit Daily Mail. Sowohl charakterlich als auch musikalisch sei er sich immer treu geblieben: "Er ist authentisch. Er lässt sich von seinen Gefühlen und dem, was er gerne mag, inspirieren. [...] Er tut, was sich richtig für ihn anfühlt."

Anzeige Anzeige

Instagram / annetwist Anne Twist, Mutter von Harry Styles

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Annes Worte über Harry? Ich finde es so süß, wie sie über Harry spricht! Sie ist seine Mutter. Sie wird sicher nichts Schlechtes über ihren Sohn sagen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de