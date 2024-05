Kurz vor dem Halbfinale: Wer fliegt heute bei GNTM raus?

Die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. In dieser Woche steht das wichtigste Shooting der Staffel an: Die Coverbilder für die deutsche Harper's Bazaar werden geschossen. Eine der Kandidatinnen überzeugt Chefjurorin Heidi Klum (50) dabei am wenigsten: Es trifft Kadidja, sie muss die Castingshow kurz vor dem Halbfinale verlassen. "Ich bin mir unsicher, ob du noch mehr Facetten hast. [...] Als High-Fashion und Bazaar-Model sehe ich dich jetzt nicht", begründet Chefredakteurin Kerstin Schneider ihre Entscheidung.

Bereits in der vergangenen Woche wurde es ziemlich knapp für Kadidja. Das alljährliche Nacktshooting stand auf der Matte. Laut Heidi habe man ihr dabei die Nervosität vor der Nacktheit ansehen können. Dennoch konnte sich die 21-Jährige noch einmal retten – statt ihr musste schließlich Kandidat Marvin seine Sachen packen und seinen Traum auf den diesjährigen Titel aufgeben.

In diesem Jahr wird es einen Gewinner und eine Gewinnerin geben. Beide erhalten ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro und ein eigenes Cover auf der deutschen Harper's Bazaar. Nach der heutigen Episode steht fest, wer im Halbfinale von GNTM steht: Bei den Männern sind noch Frieder, Armin, Jermaine, Linus sowie die Twins Luka und Julian dabei. Bei den weiblichen Kandidatinnen kämpfen noch Fabienne, Lea, Xenia und Grace um den Sieg.

ProSieben / Michael de Boer Kadidja, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic bei "Germany's Next Topmodel"

