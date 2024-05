Lala Kent präsentiert ihren Babybauch in sportlichem Outfit!

Lala Kent (33) verkündete im März, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Wenige Monate später ist ihr Babybauch bereits ziemlich gewachsen. Das ist auf aktuellen Fotos zu sehen, die Daily Mail vorliegen. Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit hat sich in einen sportlichen, grauen Jumpsuit geschmissen, der eng an ihrem Körper anliegt. Vor allem ihre größer werdende Wölbung kommt durch ihr Outfit deutlich zur Geltung. Auf aufwendiges Make-up verzichtet die Beauty und versteckt zudem ihre Frisur unter einer Cap.

Während ihres gemütlichen Ausflugs soll die 33-Jährige die The Boy & Bear Coffee Roastery in Sherman Oaks besucht haben – und zwar ohne Begleitung. Auch was ihren zukünftigen Nachwuchs anbelangt, entschied sich Lala dazu, das Kind ohne einen Partner zu erziehen. "Ich will etwas Absolutes. [...] Niemand kann es mir jemals wegnehmen. Das Baby ist nur meins", behauptete die Mutter einer Tochter im "Vanderpump Rules"-Podcast.

Dass sie ein zweites Baby erwartet, hat die TV-Persönlichkeit übrigens einer künstlichen Befruchtung und Samenspende zu verdanken. "Der beste Part meines Babys ist, dass der Vater nicht existiert!", betonte Lala überglücklich in einem "Amazon Live"-Gespräch. Ihre erste Tochter bekam die Schönheit damals hingegen mit ihrem Ex Randall Emmett.

