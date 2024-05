"Temptation Island"-Finale: Trennen sich Nasrin und Josh?

Im finalen Lagerfeuer von Temptation Island müssen sich Josh und Nasrin entscheiden: Hat ihre Beziehung noch eine Zukunft? Zum ersten Mal seit zwei Wochen sehen die beiden sich wieder – und fallen sich in die Arme. Doch auf die Freude folgt ein Dämpfer: Zu sehen sind jede Menge Videoausschnitte von Josh, wie er auf der Tanzfläche und bei Dates intime Momente mit den Verführerinnen teilt. "Was geht da ab, Schatz? Wir haben gesagt Tanzen, das ist mehr als Tanzen, das ist heiß machen", gibt Nasrin zu bedenken. Doch der große Ausraster bleibt aus, stattdessen ruht die Münchnerin in sich. "Wenn du mir zu 1000 Prozent zeigst, dass das, was hier passiert ist, dein größter Ausrutscher in deinem ganzen Leben war und es nie wieder vorkommt, dann gebe ich dir die Chance, dass du um unsere Beziehung kämpfen kannst", entscheidet sie sich schließlich.

Die Fans im Netz sind nicht überzeugt von der Geschichte von Nasrin und Josh – und unterstellen ihnen sogar, alles gefakt zu haben. "Wir waren nie ein Fake-Paar", beteuert die Influencerin auf TikTok. Überzeugen kann sie die Zuschauer jedoch nicht so ganz. "Ich habe das Gefühl, dass sie Werbung für ihre Dance Moves macht… Als würde sie darauf eine Karriere aufbauen wollen", findet ein User. "Die will auf Krampf Influencerin werden", pflichtet ihm ein weiterer bei. Ein anderer meint ebenfalls: "Die haben sich zu 100 Prozent schon früher getrennt und für die Show tun die so, als wären die noch zusammen."

Hinzu kommt jedoch, dass "Temptation Island" nicht die erste Show ist, in der Josh und Nasrin ihre Beziehung aufs Spiel setzten. Bei Make Love, Fake Love waren die beiden bereits im Jahr 2022 räumlich getrennt, während Josh eine andere Frau umgarnte – damals versuchte er, das Herz von Singledame Yeliz Koc (30) zu erobern. Diese entschied sich jedoch am Ende für Jannik Kontalis.

