Überraschung: Heidi Klum wertet GNTM-Twins jetzt als Team!

Das gab es noch nie bei Germany's Next Topmodel! Bei der diesjährigen Staffel gehören Luka und sein Zwillingsbruder Julian zu den übrig gebliebenen elf Kandidaten – und kämpften bisher gegeneinander um den Titel. Das ändert sich jedoch jetzt, wie Heidi Klum (50) in der heutigen Folge kurzfristig beim Covershooting entscheidet. "Ich habe wirklich versucht, euch zu trennen, euch individuell zu sehen. Aber gerade im Doppelpack seid ihr so ein Hingucker, so was Besonderes. Ich habe mir überlegt, dass wir euch jetzt als ein Team sehen und ihr nicht gegeneinander kämpft", verkündet sie. Damit können Julian und Luka die Show von nun an zusammen gewinnen – aber auch zusammen verlieren. Die Zwillinge sind davon überrascht, aber gleichzeitig begeistert: "Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dem."

Und was halten die Zuschauer auf X von Heidis Entscheidung? Die finden das gar nicht so überraschend: "Die Zwillinge kann man nur zusammen vermarkten" und "Bestimmt wird noch gesagt, hol noch den anderen Twin für das Cover dazu", vermuteten Fans, bevor die Nachricht überhaupt verkündet wurde. So wirklich begeistert scheint die Allgemeinheit aber nicht von Heidis Idee zu sein. "Ich habe gerade laut aufgeschrien, als Heidi das gesagt hat, das meint sie doch nicht ernst? Ich kotze gleich", schreibt ein Nutzer. Dem schließen sich weitere User an: "Ich hasse alles, das kann doch echt nicht sein" und "Hat sie Team gesagt? Oh mein Gott. Das ist doch ein Scherz", lauten die Kommentare.

Ob Heidi schon länger plant, die beiden Brüder in ein Team zu packen? Zwar sprach sie während des Umstylings davon, dass Julian und Luka individueller werden sollen – im Endeffekt bekamen sie dann aber doch einen recht ähnlichen Look verpasst. Die Haare der Twins wurden blondiert und besonders einer der beiden hatte dabei große Schwierigkeiten. "Es fühlt sich gerade an, als würde mein Kopf abbrennen. [...] Das fuckt mich so ab", jammerte Julian währenddessen.

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum mit den Zwillingen Luka und Julian beim GNTM-Umstyling

