König Charles und Camilla besuchen einen Gedenkgottesdienst

König Charles (75) und Königin Camilla (76) besuchen gemeinsam den Gedenkgottesdienst eines verstorbenen Freundes. Die Gedenkfeier für den britischen Handelsbankier Sir Chips Keswick fand am Donnerstag in London statt. Der Brite, der auch jahrelang als Vorstandsvorsitzender des Fußballklubs FC Arsenal tätig gewesen war, verstarb vor wenigen Wochen im Alter von 84 Jahren. Neben dem Königspaar besuchten weitere hochrangige Gäste wie Camillas Ex-Mann Andrew Parker Bowles und der ehemalige Fußballer Tony Adams die Messe. Fotos, die Hello! vorliegen, zeigen Charles in einem schicken marineblauen Anzug, während sich seine Frau in ein edles, schwarzes Kleid mit weißen Stickereien schmiss.

Charles ist an Krebs erkrankt. Dennoch tritt der Monarch seit geraumer Zeit wieder in der Öffentlichkeit auf und geht seinen königlichen Pflichten nach. Doch genau dieser Tatendrang bereitet Camilla laut eines Insiders Sorgen. "Sie hat versucht, ihn zu ermutigen, es langsamer angehen zu lassen", verriet der Informant im Gespräch mit The Daily Beast und ergänzte: "Natürlich will er weitermachen, aber sie hat Angst, dass ihn das zurückwerfen könnte."

Anders als Charles verschwand Prinzessin Kate (42) bereits vor Monaten von der Bildfläche – die Schwiegertochter des Königs ist ebenfalls an Krebs erkrankt. Royal-Fans vermissen die dreifache Mutter seither schmerzlich, doch vor wenigen Tagen durften sie sich zumindest über ein Gesundheitsupdate freuen. "Es ist eine große Erleichterung, dass sie die Medikamente verträgt und es ihr tatsächlich viel besser geht", erklärte ein enger Freund der königlichen Familie im Gespräch mit Vanity Fair.

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles im Juli 2018

Getty Images Prinzessin Kate

