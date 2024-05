So süß gratuliert Michael J. Fox seinem Sohn zum Geburtstag!

Sam Michael Fox (35) feiert seinen Geburtstag! Anlässlich dieses besonderen Ereignisses lässt es sich Papa Michael J. Fox (62) nicht nehmen, liebevolle Glückwünsche zu senden. Auf Instagram teilt der Schauspieler einen Schnappschuss: Auf diesem ist sein Ältester mit einem riesigen Schokokuchen zu sehen, der mit Kerzen verziert ist. "Was für eine Reise! Vom Jungen, der zu allem Fragen hatte, bis zum Mann, der so viele Antworten und noch mehr Fragen hat", kommentiert der Familienvater das Foto und schwärmt: "Ich liebe dich. Danke für all das Lachen! Du bist mein bester Freund und einziger Sohn. Alles Gute zum Geburtstag!"

Von den Worten des 62-Jährigen ist Sam sichtlich angetan. Er meldet sich mit einigen roten Herz-Emojis in der Kommentarspalte des Posts und schreibt: "Oh, ich liebe dich!" Nicht nur ihm und zahlreichen Fans gefällt der rührende Geburtstagsgruß des Produzenten – auch einige Promis gratulieren dem 35-Jährigen. "Herzlichen Glückwunsch, Sam! Und ein Herz an alle Mit-Zwillinge!", wünscht beispielsweise Justin Long (45). Jennifer Grey (64) kommentiert zudem: "Sam, es ist dein Geburtstag! Küsschen!" Außerdem schwärmt seine Mutter Tracy Pollan (63): "Ich liebe das!"

Sam ist Michaels einziger Sohn. Gemeinsam mit seiner Ehefrau hat er noch drei weitere Töchter. Wie auch ihr Bruder unterstützen sie ihre Eltern hin und wieder bei Veranstaltungen und wagen sich auf den roten Teppich. Im vergangenen Jahr besuchten die Zwillinge Aquinnah Kathleen Fox (29) und Schuyler Frances Fox (29) beispielsweise die Spring Moving Image Awards. Damals wurde der Vierfachpapa mit dem Lifetime Achievement Award geehrt.

Anzeige Anzeige

Instagram / realmikejfox Sam Michael Fox, Sohn von Michael J. Fox

Anzeige Anzeige

NDZ / starmaxinc.com / ActionPress Tracy Pollan, Michael J. Fox und die gemeinsamen Töchter Aquinnah und Schuyler, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem Geburtstagsgruß von Michael an seinen Sohn Sam? Total klasse! Ich finde den Beitrag richtig toll. Na ja. Mir ist das irgendwie zu kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de