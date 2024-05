Vorzeitige Wehen: Ist Justine Dippls Baby etwa auf dem Weg?

Hat das große Warten bald ein Ende für Justine Dippl? Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ist mit ihrem zweiten Baby schwanger. Aktuell befindet sich die werdende Mama in einem Krankenhaus. In ihrer Instagram-Story erklärt sie den Grund dafür. "Ich habe vorzeitige Wehen und die behalten mich zur Kontrolle hier", verrät der Reality-TV-Star und fügt hinzu: "Ich saß auf dem Sofa und einfach mir nichts, dir nichts, ging es los."

Eigentlich erhofft sich Justine, dass sie am Wochenende gemütlich ihren Geburtstag feiern kann. Sie merkt an: "Ich habe Samstag Geburtstag, aber der kleine Mann scheint es etwas eilig zu haben. [...] Ich hoffe, dass er sich noch ein bisschen Zeit lässt." Laut der Beauty sei es jedoch kein Problem, wenn ihr Baby bereits jetzt das Licht der Welt erblicken würde, denn die Lungenfunktion sei ausreichend. "Er ist fertig, er könnte auch kommen", behauptet die Ex-Frau von Joey Heindle (31). Sorgen müsse sie sich aktuell nicht machen: "Es ist alles in Ordnung."

Die Schwangerschaft ist kein Zuckerschlecken für Justine. Vor allem in den vergangenen Wochen bekam die Frau von Arben Zekic nur wenig Ruhe und kämpfte zudem mit Schlafproblemen. "Ich habe auch echt übelste Stimmungsschwankungen im Moment, ich bin echt angefressen an vielen Stellen", gab Justine auf der Social-Media-Plattform zu. Auch ihre Gewichtszunahme überrasche sie: "Ich wiege mittlerweile 88 Kilogramm, könnt ihr euch das vorstellen?"

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, Reality-TV-Teilnehmer

