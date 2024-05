Wegen Wahl: Nutzen Meghan und Harry die Stille der Royals?

In Großbritannien steht eine wichtige Wahl an. Aus diesem Grund wird die königliche Familie in der nächsten Zeit weniger öffentliche Termine wahrnehmen, um nicht von dem wichtigen politischen Ereignis abzulenken. Der Royal-Experte Tom Quinn vermutet nun, dass Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) die Gunst der Stunde nutzen könnten. "Was liegt näher, als das öffentliche Interesse auf die rebellischen Royals zu lenken?", vermutet er im Gespräch mit Mirror und führt weiter aus: "Meghan und Harry werden die zusätzliche Aufmerksamkeit lieben, und das nicht nur, weil sie ein Dorn im Auge der königlichen Familie sind."

Der Zeitpunkt könnte besonders für die Suits-Darstellerin ideal sein, glaubt der Experte. Der Launch ihrer Luxusmarke American Riviera Orchard sorgte für viel Spott im Netz. "Sie ist in den Modus der Schadensbegrenzung übergegangen und wird diese Gelegenheit mit beiden Händen ergreifen", ist sich Tom sicher. Für ihre neue Marke hatte die zweifache Mutter Erdbeermarmelade produziert. Allerdings hatte sie nur 50 Gläser herstellen lassen, die sie verschiedenen Stars und Influencern zuschickte.

Im Gegensatz zu diesem unbeliebten Projekt erzeugte Harry und Meghans Auftritt in Nigeria deutlich mehr positive Aufmerksamkeit. Sie hatten das afrikanische Land Mitte Mai bereist und dabei einen freudigen Eindruck gemacht. Auf der offiziellen Webseite der beiden hieß es danach: "Das Paar bedankt sich bei allen Organisatoren, den Offiziellen und der gesamten nigerianischen Gemeinschaft für die großartige Gastfreundschaft und die erste unvergessliche Reise, auf die noch viele folgen werden."

Getty Images Herzogin Meghan im Mai 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Mai 2024

