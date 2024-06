Darf Königin Camilla zum 77. Geburtstag eine Krone tragen?

Überrascht Königin Camilla (76) an ihrem diesjährigen Geburtstag mit königlicher Kopfbedeckung? Die Gattin von König Charles (75) feiert am 17. Juli ihren 77. Geburtstag. Für gewöhnlich wird die Regentschaft an solchen Tagen nicht mit einer Krone ausgestattet – doch Camilla hat wohl Glück, wie Daily Mail berichtet: So wie ihr Ehrentag wird voraussichtlich auch die Eröffnungszeremonie für das neue Parlament auf den 17. Juli fallen. Charles und Camilla übernehmen bei dieser royalen Feierlichkeit die Schlüsselrolle und werden mit ihren kostbaren Juwelen gekleidet.

Im November vergangenen Jahres kleidete das Diamantdiadem die britische Königsgemahlin während Charles erster Parlamentseröffnung als Monarch zum ersten Mal. Das königliche Schmuckstück ist mit insgesamt 1.333 Diamanten besetzt und passte perfekt zu ihrem elfenbeinfarbigen Bruce-Oldfield-Satinkleid, das mit floralen Bestickungen verziert war. Dieses trug sie auch schon zur Krönung ihres Gatten im Mai.

Ihren 76. Geburtstag im vergangenen Juli feierte Camilla ohne Parlamentseröffnung und Krone. Doch ihr Ehemann sorgte dennoch für eine majestätische Überraschung: Charles organisierte einen besonderen Kanonensalut. Demnach waren im Londoner Green Park 41 Salutkanonenschüsse der "The King’s Troop Royal Horse Artillery" und weitere 62 von der "Honourable Artillery Company" zu hören.

Getty Images König Charles und Königin Camilla bei der Eröffnung des Parlaments, November 2023

Getty Images Königin Camilla, London 2021

