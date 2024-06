Gekonnt: Travis Kelce glänzt im grauen Anzug im Weißen Haus

Dass Travis Kelce (34) ein echter Fashionista ist, ist wohl kein Geheimnis. Für jeden Anlass scheint der Footballprofi ein passendes Outfit parat zu haben. So auch vergangenen Freitag, denn da stattete er zusammen mit den Kansas City Chiefs als Super Bowl-Sieger dem Weißen Haus und US-Präsident Joe Biden (81) einen traditionellen Besuch ab. Travis stach mit seinem hellgrauen Anzug unter seinen Teamkollegen regelrecht heraus: In einem Oversize-Jackett im Stil der 80er, der passenden Hose, weißem Hemd und Schlips bewies er, dass ein so eleganter Look niemals aus der Zeit fällt. Damit stahl er unter anderem Quarterback Patrick Mahomes (28), der einen dunkelblauen Nadelstreifenanzug trug, die Show.

Bei seinem letzten Besuch im Weißen Haus hatte Travis für Furore gesorgt, weil er sich im Scherz an das Mikrofon des Präsidenten gestellt hatte. Die Sicherheitsbeamten hatten ihn damals direkt weggezogen. Wie Page Six berichtet, durfte der 34-Jährige diesmal aber am Podest sprechen und begann direkt mit einem Witz. "Meine amerikanischen Mitbürger, es ist schön, Sie alle wiederzusehen. Ich werde nicht lügen, Präsident Biden, man hat mir gesagt, wenn ich hier raufkomme, werde ich getasert, also gehe ich zurück auf meinen Platz, in Ordnung?", scherzte der Sportler. Joe Biden wird die Situation vergangenes Jahr aber sicher mit Humor genommen haben, denn auch diesmal machte das Staatsoberhaupt die Späße des Teams mit: Als er einen Chiefs-Helm überreicht bekam, setzte er ihn direkt am Podium auf und sprach so ins Mikrofon.

Aktuell kann Travis seine Auszeit noch genießen, denn in wenigen Monaten beginnt die neue NFL-Saison und bald wird es für den Tight End sicher ins Trainingscamp gehen. So besucht er mit Kumpel Patrick Basketballspiele oder genießt Zweisamkeit mit Freundin Taylor Swift (34). Gleichzeitig scheint er sich derzeit aber ein zweites berufliches Standbein aufbauen zu wollen. Denn nachdem er bereits Erfahrungen im Reality-TV sammeln durfte, versucht er sich jetzt auch als Gameshow-Moderator. Er wird nämlich als Gastgeber durch die Amazon-Prime-Show "Are You Smarter Than a Celebrity?" führen.

Getty Images Joe Biden mit den Kansas City Chiefs im Weißen Haus, Mai 2024

Getty Images Travis Kelce, Sportler

