"Klassenclown" Travis Kelce wird diese Gameshow moderieren!

Travis Kelce (34) ist ein Mann mit vielen Talenten. Gerade noch tanzte der Sportler mit seiner Freundin Taylor Swift (34) ausgelassen beim Coachella-Festival, nun wird er als Gastgeber einer neuen Gameshow für Amazon Prime bestätigt! Wie The Wrap berichtet, werden bei "Are You Smarter Than a Celebrity?" (auf Deutsch: "Bist du schlauer als ein Promi?") Normalos antreten, die von Stars dabei unterstützt werden, Fragen aus dem Lehrplan von Grundschülern zu beantworten. Wer dabei am besten abschneidet, kann den Jackpot von etwa 94.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Travis freut sich auf seinen neuen Job. "Ich habe schon als Kind Gameshows geliebt und bin total aufgeregt, in die Fußstapfen vieler TV-Ikonen zu treten", verrät der Footballspieler in einer Pressemitteilung. Außerdem sei er froh, als Moderator und nicht als einer der Helfer auf der Seite der Kandidaten engagiert worden zu sein. "Ich bin gespannt, wie sich die Stars schlagen!", meint der 34-Jährige. Fernsehproduzent Barry Poznick ist begeistert von seinem neuesten Mitarbeiter und beschreibt ihn als den "ultimativen Klassenclown", der die Show so richtig aufmischen wird. Wann "Are You Smarter Than a Celebrity?" veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.

Dass der Super Bowl-Gewinner sich Richtung Hollywood orientiert, mag für viele überraschend sein, doch Travis interessiert sich schon länger für Film und Fernsehen. Berichten von Variety zufolge produzierte der Spitzensportler den Film "My Dead Friend Zoe". Die dramatische Komödie mit Morgan Freeman (86) und Natalie Morales (39) feierte beim South by Southwest Festival im März Premiere, wo der NFL-Star viele positive Rezensionen für seinen Streifen einsammeln konnte.

MEGA Taylor Swift und Travis Kelce auf dem Coachella-Festival

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

