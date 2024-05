Von Kathi getrennt: Wie regelt Kevin Yanik Familienalltag?

Katharina Wagener (29) und Kevin Yanik (26) stehen jetzt vor der nächsten Herausforderung. Das einstige Are You The One?-Paar hat in den vergangenen Jahren viele Höhen und Tiefen durchgemacht – nun sind die zwei nicht mehr zusammen. Doch wie regeln die zweifachen Eltern jetzt die Situation mit ihren Kindern? Kevin verrät im Gespräch mit Promiflash, dass sie sich erst mal räumlich trennen und dann auch die Kinderbetreuung aufteilen werden: "Entweder, dass ein Kind bei mir lebt, eins bei ihr und wir mal wechseln oder die beiden Kinder mal eine Woche bei mir sind und eine Woche bei ihr. Wir werden noch gucken."

Darüber hinaus wollen sich die Influencer eine neutrale Person dazuholen, die die Regelung der Lage mitbestimmt. "Damit wir uns auch nicht streiten. Wir sind nach wie vor im Guten", betont Kevin. Warum genau die Beziehung in die Brüche ging, lässt er offen. Der TikToker gibt jedoch preis: "Der Auslöser dafür waren schon mehrere Sachen. Es ist eigentlich ein Prozess, der schon über Monate, wenn nicht sogar Jahre lief."

Bereits in seinem Instagram-Statement zur Trennung hatte Kevin klargemacht, dass er Kathi als Mutter seiner Kinder schätze, das Leben mit ihr als Partnerin aber einfach nicht mehr funktioniere: "Ich werde Papa sein, wie man es sich wünscht, und meine Kinder werden nie hinten anstehen müssen, auf irgendwas warten. Sie ist auch keine schlechte Mutter und wird es nie sein."

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn Leonardo im Juni 2022 in Soest

