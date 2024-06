Schwangere Jennifer Lange liebt ihre neuen Rundungen sehr

Die ehemalige Bachelor-Gewinnerin Jennifer Lange (30) könnte aktuell nicht glücklicher sein. Zusammen mit ihrem Partner Darius Zander (40) erwartet sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die neuen Umstände scheinen ihr auch richtig gutzutun, wie sie nun in einem aktuellen Instagram-Beitrag betont. "Ich fühle mich so wohl in meinem Körper – und das mit jedem Zentimeter an Bauchumfang mehr. Ich bin so stolz und habe richtig Lust, ihn zu zeigen", schreibt sie zu einer Bilderreihe, in der sie ihre wachsende Körpermitte elegant in Szene setzt.

Vor allem, dass sie jetzt im Sommer mit ihren Outfits herumexperimentieren kann, gefällt ihr sehr: "Kleider, weite Hosen, Bikinis, oben ohne – besser geht es doch nicht!" Ihre Fans feiern die 30-Jährige für diesen Post und ihre Aussage. "Du siehst fantastisch aus und man sieht, wie wohl du dich fühlst", "Man spürt deine Worte" oder "Was für ein süßer Babybauch! Erst trägst du ihn oder sie unter dem Herzen und dann bald in den Armen", kommentieren unter anderem drei begeisterte Fans.

Doch erst kürzlich musste sich die Ex-Freundin von Andrej Mangold (37) gegen Bodyshaming-Kommentare wehren. Ein paar Follower waren der Meinung, dass Jennys Bauch noch zu klein sei und sie zu wenig esse. Für die Influencerin zu viel des Guten, wie sie im Netz deutlich machte. "Und für alle, die noch nicht wissen, was diese Sätze wie 'du musst mehr essen' oder 'weniger essen' oder 'das sieht aus wie eine Essstörung' beim Gegenüber auslösen können", erklärte die Beauty offen. Ihr Partner Dari, mit dem sie seit 2021 durchs Leben geht und mittlerweile verlobt ist, wird sie aber so oder so in allen Belangen unterstützen.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange im Mai 2024

