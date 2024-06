Wird Prinz Harry nach "Reserve" noch ein Buch schreiben?

Anfang vergangenen Jahres schlugen Prinz Harrys (39) Memoiren hohe Wellen: So plauderte der abtrünnige Royal ungehemmt über Familiengeheimnisse und stichelte unentwegt gegen seine Familie. Der Royal-Autor Robert Hardman stellt nun eine These auf, die die britische Königsfamilie zittern lassen dürfte. "Wenn man das Buch liest und wie ich schon sagte, ist es erstaunlich, aber wenn man zu dem Teil über die Hochzeit mit Meghan kommt, beschränkt es sich auf etwa vier oder fünf Seiten", äußert sich der Journalist im Gespräch mit Independent und erklärte: "Für mich als Autor bedeutet das nur eines: Teil zwei könnte kommen."

Doch Harry plauderte nicht nur in seinem Buch offen über seine Familie: Im Jahr 2021 gaben er und seine Frau Meghan (42) der Talkshowmasterin Oprah Winfrey (70) ein brisantes Interview, in dem sie den britischen Royals unter anderem Rassismus vorwarfen. Doch auch in ihrer Netflix-Doku packte das Skandalpärchen weiter aus. Das Verhalten der beiden soll zu einem massiven Vertrauensverlust aufseiten der Royals geführt haben. "Der größte Verlust war das Vertrauen. Es ist nicht überraschend, dass König Charles (75) und Prinz William (41) Harry und Meghan nicht mehr vertrauen", erklärte der Adelsexperte Richard Fitzwilliams kürzlich gegenüber Mirror.

Wie angeknackst die Beziehung von Harry und seiner Familie zu sein scheint, machte auch sein jüngster Besuch in Großbritannien klar: Der Rotschopf reiste im Rahmen der Invictus Games nach London. Dort besuchte er unter anderem einen Gottesdienst. Doch kein einziges Mitglied der Königsfamilie ließ sich bei dem Event blicken und auch sonst bekam der jüngste Sohn von Prinzessin Diana (✝36) bei seinem Kurztrip in die Heimat kein Familienmitglied zu Gesicht.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

Wie findet ihr die Idee, dass Prinz Harry ein zweites Buch veröffentlichen könnte? Überflüssig, er hat genug Schaden angerichtet. Ich würde mich freuen! Ergebnis anzeigen



