Jen Lawrence und Cooke megalässig am Flughafen unterwegs

Auch auf Reisen beweisen Jennifer Lawrence (33) und ihr Ehemann Cooke Maroney stets ihr Modebewusstsein! Wie diese Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, war das Paar am vergangenen Samstag an einem New Yorker Flughafen unterwegs – und zwar superstylish: Die Schauspielerin trug ein XXL-Jeanshemd, das sie mit einer lässigen Jeans und roten Turnschuhen kombinierte. Ihr Mann entschied sich hingegen für einen schwarzen Pullover und einer dazu passenden Jeans. Die gemeinsamen Aufnahmen dürften für einige Fans überraschend sein, denn normalerweise halten Jennifer und Cooke ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – auch gemeinsame Auftritte sind eine Seltenheit...

Kennen und lieben gelernt hatten sich die Die Tribute von Panem-Darstellerin und ihr Liebster 2018, bereits ein Jahr später folgte die romantische Hochzeit. 2022 erblickte schließlich ihr erster gemeinsamer Sohn Cy das Licht der Welt. "Das Beste, was ich tun kann, ist, dafür zu sorgen, dass er weiß, dass er geliebt wird und dass er unsere oberste Priorität ist, und zu versuchen, ein gutes Beispiel für Freundlichkeit zu sein", verriet Jennifer laut Hello Magazine in einem seltenen Interview über ihren Nachwuchs.

Dennoch ist das Leben als Mama für den Hollywood-Star nicht immer ganz so einfach: Aufgrund ihres Berufes ist Jen nämlich viel unterwegs. "Zum Glück ist mein Mann der tollste Vater auf der ganzen Welt. Wenn ich also arbeite, habe ich nicht mehr Schuldgefühle als die üblichen täglichen, ganztägigen Elternschuldgefühle", schwärmte die 33-Jährige jedoch im Gespräch mit Interview Magazine.

Anzeige Anzeige

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Splash News / ActionPress Jennifer Lawrence und Cooke Maroney

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Outfits? Superstylish! Eher langweilig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de