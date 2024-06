Nach Krebsdiagnose: Sarah Ferguson blickt positiv nach vorne

Das vergangene Jahr war nicht leicht für Sarah Ferguson (64). Im Sommer 2023 wurde bei ihr im Rahmen einer Routineuntersuchung Brustkrebs diagnostiziert, woraufhin sie sich einer Mastektomie unterziehen musste. Nur wenige Monate später folgte der zweite schwere Schicksalsschlag: Zusätzlich wurde bei der Ex-Frau von Prinz Andrew (64) eine aggressive Form von Hautkrebs festgestellt. Trotz ihrer Erkrankung ist Sarah positiv gestimmt und spricht im Interview mit Hello! über das vergangene Jahr und wie es heute um ihre Gesundheit steht. "Ich muss mich regelmäßig untersuchen lassen und mein Gesicht eincremen, um Sonnenschäden zu vermeiden, was bedeutet, dass ich drei Wochen lang große Blasen auf meinem Gesicht, meiner Brust und meinen Händen habe", berichtet die gebürtige Londonerin und fügt hinzu: "Aber ich mache keine Immuntherapie, nehme keine Medikamente und mache auch keine Chemotherapie, wofür ich sehr dankbar bin."

Sarahs Familie war ihr in dieser schweren Zeit eine große Stütze. Vor allem ihre beiden Töchter Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (34) mit ihren eigenen Kindern seien ihr eine große Hilfe gewesen. "Ich habe die außergewöhnlichste Familie und ein außergewöhnliches und großartiges Team. Und ich habe eine enorme Fähigkeit, mich an die Freude zu halten", schwärmt die 64-Jährige. Sarah selbst habe ihre Kinder dazu erzogen, immer die Wahrheit zu sagen, egal wie schwierig die Situation sei. "Als sie [die Kinder] dann fragten: 'Mama, sag uns die absolute Wahrheit – haben sie den ganzen Krebs raus?' und die Antwort 'Ja' lautete, wussten sie, dass sie sich sicher sein konnten", erzählt die Herzogin. Sarah habe es sich seit ihrer Diagnose zur Aufgabe gemacht, andere zu ermutigen, auf ihre Gesundheit zu achten. "Ich glaube, das hat mich wachgerüttelt", gibt sie preis. Ihren Fokus will sie in Zukunft darauf legen, das Leben in vollen Zügen zu schätzen und zu genießen. Eine wichtige Erkenntnis zieht die zweifache Mutter jedenfalls aus ihrem Schicksal: "Du musst nicht das sein, was alle von dir erwarten: Sei einfach du selbst."

Sarah engagiert sich leidenschaftlich für wohltätige Zwecke – neben ihrer eigenen Stiftung Sarah's Trust unterstützt sie schon seit vielen Jahren auch andere Wohltätigkeitsorganisationen wie Teenage Cancer Trust und die British Heart Foundation. Dazu ist sie auch ungemein stolz auf ihre Karriere als Schriftstellerin. Aktuell steht sie kurz vor der Veröffentlichung der Taschenbuchversion von "A Woman of Intrigue", ihrem zweiten historischen Roman.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice

Getty Images Sarah Ferguson bei der amfAR-Gala 2024

