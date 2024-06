Süße Fotos: Bradley Cooper und Lea spazieren durch New York

Derzeit schwebt Bradley Cooper (49) mit seiner Model-Freundin Gigi Hadid (29) auf Wolke sieben. Doch seine väterlichen Pflichten scheint der Schauspieler trotz neuer Liebe nicht zu vernachlässigen. Aktuelle Schnappschüsse zeigen, der "A Star Is Born"-Darsteller und seine Tochter Lea (7) sind ein Herz und eine Seele! Auf den süßen Paparazzi-Fotos holt der Filmproduzent die Kleine von der Schule ab. Hand in Hand spaziert das Vater-Tochter-Duo lächelnd durch New York. Dabei zeigt sich Bradley als echter Gentleman: Zuvorkommend trägt er den Rucksack und die Jacke der Siebenjährigen!

Mutter der Kleinen ist Supermodel Irina Shayk, mit der Bradley von 2015 bis 2020 zusammen war. Als die gemeinsame Tochter im März 2017 das Licht der Welt erblickte, habe sich für den Schauspieler alles von Grund auf verändert. Vor wenigen Wochen machte der 49-Jährige im Podcast "Armchair Expert" ein ehrliches Geständnis: "Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich noch leben würde, wenn ich nicht Vater wäre!" Die Geburt seines Sprösslings sei für ihn eine Art "Anker" in einer schweren Zeit gewesen. Der "American Sniper"-Star spricht seit Jahren offen über frühere Drogenprobleme. Durch Lea habe er verstanden, "dass es etwas Wichtigeres als dich selbst gibt."

Trotz väterlicher Pflichten setzt Bradley seinen Fokus offenbar auch auf seine neue Beziehung mit Gigi. Immer wieder werden die Hollywoodstars während romantischer Dates abgelichtet. Doch wie ernst ist es zwischen der 29-Jährigen und dem Regisseur? Ein Insider will wissen: "Alles läuft gut mit Gigi und Bradley und sie sind wirklich glücklich in ihrer Beziehung. Ihre Freunde und Familie würden es gerne sehen, wenn sie sich bald verloben!" Doch das Paar würde seinen eigenen Zeitplan verfolgen, stellte der Informant gegenüber Entertainment Tonight klar.

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper im Januar 2019

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

