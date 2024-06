Für Kathi Wagener war Baby Mariano "richtige Entscheidung"

Katharina Wagener (29) spricht Klartext! Im Februar hatte die TV-Bekanntheit gemeinsam mit Kevin Yanik (26) ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Nur wenige Wochen später und kurz nach der Taufe von Sohnemann Mariano folgte allerdings die Trennung des Are You The One?-Paares. Auf Instagram möchte einer von Kathis Followern nun wissen, ob sie mit Baby Nummer zwei ihre Beziehung stärken wollten. "Nein", äußert die Blondine klipp und klar in ihrer Story. "Kein Kind rettet eine Beziehung. Mariano ist entstanden, weil wir es beide wollten, und es war die richtige Entscheidung neben Leo", erklärt die Familienmama.

Für ihre Kinder wollen Kathi und Kevin offenbar an einem Strang ziehen. "Ich werde Papa sein, wie man es sich wünscht, und meine Kinder werden nie hinten anstehen müssen, auf irgendwas warten. Sie ist auch keine schlechte Mutter und wird es nie sein", stellte der 26-Jährige in seinem Statement zu der Trennung auf der Plattform klar. Wie genau sie die Erziehung der beiden Nesthäkchen unter sich aufteilen wollen, wissen sie offenbar noch nicht. "Entweder, dass ein Kind bei mir lebt, eins bei ihr und wir mal wechseln oder die beiden Kinder mal eine Woche bei mir sind und eine Woche bei ihr. Wir werden noch gucken", ließ Kevin gegenüber Promiflash verlauten.

"Als Paar haben wir verloren und sind mittlerweile in zwei verschiedenen Teams, als Eltern werden wir immer ein Team bleiben", betonte auch Kathi auf Instagram. Dabei ging sie auch darauf ein, was hinter der Trennung von dem Vater ihrer Kinder steckt: "Es ist zu viel passiert, zu viel gesagt worden, zu viel gelogen worden, zu viel Streit, zu viele Drohungen, zu viel Krieg auch innerhalb der Familien und das von beiden Seiten."

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

