"Meine Mädels": Kim Kardashian postet süße Familienfotos!

In der Großfamilie der Kardashians haben die Frauen das Sagen! Kim Kardashian (43) ist ein Fan von Girlpower und widmet ihren Liebsten nun einen niedlichen Post auf Instagram. Darauf zu sehen sind neben der Unternehmerin auch noch ihre Mama Kris Jenner (68) sowie ihre Töchter North (10) und Chicago (6). "Meine Mädels", schreibt sie zu den Bildern, auf denen die Ladys auf einer Couch in der Villa des Realitystars posieren. Die Kleinste trägt dabei ein paillettenbesetztes Jeans-Outfit und zwei süße Zöpfe. Der älteste Nachwuchs von Kim und Kanye West (46) schaut cool durch eine Sonnenbrille in die Kamera und ist in einen glänzenden, weißen Anzug gekleidet. Die Ex-Frau des Rappers präsentiert sich in einem farblich passenden weißen Kleid und einer mächtigen Silberkette.

Familienoberhaupt Kris glänzt in einem braunen Look. Sie sitzt ein wenig erhöht und lächelt stolz für das Foto. Neben ihren Kindern und Enkelkindern ist ihr Freund Corey Gamble (43) ihr größtes Glück. Mit dem Schauspieler ist sie schon seit zehn Jahren zusammen. In der neuesten Folge von The Kardashians sprach sie ein heikles Thema in ihrer Beziehung an: "Als ich anfing, mit Corey auszugehen, habe ich immer zu ihm gesagt: 'Warum willst du mit jemandem ausgehen, der älter ist als du?'" Ihren Freund hätte das allerdings nie gestört und so hätte er der Managerin beigebracht, den Altersunterschied nicht als Problem wahrzunehmen.

Bei Kris' Enkeltochter North läuft dagegen derzeit nicht alles glatt: Zuletzt hatte sie mächtig Kritik einstecken müssen. Die Promi-Tochter hatte in einer Musicalaufführung von "König der Löwen" als Simba performt. Doch ihre Gesangseinlage hatte nicht alle Zuschauer überzeugt. Auf TikTok beschwerte sich danach die Creatorin Jenny Matthews: "Wir hatten gehört, dass es jemanden in der Branche gab, der seine Finger im Spiel hatte, um seine Tochter vor den Casting-Direktor zu bekommen." Sie behauptete, dass der TV-Star sogar Geld bezahlt haben soll, um seinem Sprössling die Rolle zu verschaffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin, und Corey Gamble, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, mit ihrer Tochter North West

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Familienfotos? Total zuckrig! Na ja. Da fehlen doch ein paar Familienmitglieder! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de