Vanessa Hudgens und Ashley: Sind das ihre Babygeschlechter?

Wurde hier etwa gleichzeitig das Babygeschlecht des Nachwuchses von Vanessa Hudgens (35) und Ashley Tisdale (38) verraten? Der High School Musical-Produzent Kenny Ortega (74) plaudert in einem Gespräch mit People über die Schwangerschaften der beiden Frauen. Dabei fällt dieser auffällige Satz: "Ich finde es toll, dass sie zur gleichen Zeit schwanger sind. Hoffentlich haben die kleinen Mädchen eine Chance, sich zu treffen, zusammen aufzuwachsen und Freunde zu werden." Der Filmschaffende spricht von "kleinen Mädchen" – ist das etwa ein eindeutiges Indiz für das Geschlecht beider Babys? Bisher haben weder Vanessa noch Ashley offiziell verraten, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwarten. Außer vagen Spekulationen gab es bisher keine festen Anhaltspunkte.

Zumindest scheint Kenny mit beiden Frauen in Kontakt zu stehen. "Ich habe Ashley besucht, um sie herum ist ein Licht und ein Strahlen als Mutter. Es ist wunderschön. Und das sehe ich auch bei Vanessa. Ich freue mich für sie. Ich freue mich so sehr für sie", betont er in demselben Interview. Es wäre also möglich, dass die Schauspielerinnen ihm das Geschlecht anvertraut haben. Er glaube zudem, dass Vanessa sehr bereit für ihr erstes Kind sei – und Ashley für ihr zweites. Beide sollen bereits voller Vorfreude sein.

Die drei Stars verbindet seit ihrer Zusammenarbeit an den "High School Musical"-Filmen eine enge Freundschaft. Besonders Vanessa und Ashley waren in den Jahren danach lange unzertrennlich. In der letzten Zeit wurden die Frauen allerdings nur noch selten zusammen gesichtet. In einer Fragerunde auf Instagram stellte Ashley allerdings klar: "Ich freue mich so sehr für sie und dieses neue Kapitel in ihrem Leben." Ob es nun Mädchen oder Jungen werden – ein Treffen in der Zukunft ist damit möglicherweise nicht ganz vom Tisch.

