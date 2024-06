Wegen Geld geheiratet? Richard Lugners Frau bezieht Stellung

Hatte Simone Reiländer bei der Hochzeit mit Richard Lugner (91) einen Hintergedanken? Das denken zumindest viele Fans im Netz! Zahlreiche User unterstellen der gebürtigen Wienerin, dass sie nur auf das Vermögen des Bauunternehmers aus ist. Das will sie aber nicht so stehen lassen und wehrt sich gegen die Vorwürfe. "Zum Thema Geld. Leider ist die Gesellschaft so. Man kann machen, was man will, irgendjemand will immer etwas Schlechtes suchen. Das finde ich einfach unerhört", betont sie im Bild-Interview. Simone schätze ihren Richard alias Mörtel aus ganz verschiedenen Gründen – sein Vermögen sei keiner davon: "Er ist ein Gentleman, er ist romantisch und hat ein gütiges, großes Herz. Er ist sehr erfolgreich und fleißig, und Richard weiß, worum es im Leben geht. Ich wollte immer einen Partner, zu dem ich aufschauen und von dem ich auch lernen kann."

Bei den beiden sei es trotzdem nicht die Liebe auf den ersten Blick gewesen, obwohl Simone ihren Gatten schon lange interessant fand, doch er sei ständig mit "irgendwelchen verrückten Frauen unterwegs gewesen." Letztendlich haben sie durch einen Zeitungsaufruf des Unternehmers zueinandergefunden, auf den die Beauty antwortete. Ihre Beziehung habe sich dann aber eher langsam angebahnt, wie die Baumarkt-Mitarbeiterin verrät: "Nach jedem Treffen habe ich ein warmes Gefühl gespürt und hatte ein Lächeln im Gesicht. Richard tat mir einfach gut."

Bereits vor einigen Jahren hatten sich Simone und der 91-Jährige kennengelernt. Nachdem sie sich verlobt hatten, trennten die zwei sich im Jahr 2021 jedoch. Aber lange konnten sie wohl nicht ohne einander: Vor einigen Monaten ist die 42-Jährige wieder bei dem Baulöwen eingezogen. Am vergangenen Wochenende gab sich das Paar dann schließlich das Eheversprechen. Richard war zuvor bereits fünf Mal verheiratet. Mit seinem Bienchen soll es nun aber wirklich klappen. "Es wird die letzte Ehe", betonte Mörtel laut RTL optimistisch vor seiner sechsten Hochzeit.

Andreas Lepsi / picturedesk.com / ActionPress Simone Reiländer und Richard Lugner im Juni 2021

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Reiländer und Richard Lugner bei der Premiere von "La Forza Del Destino"

