Flirt: Geht noch was bei "Ex on the Beach"-Cris und Steffi?

Stefanie (27) und Cris hatten sich bei Are You The One? kennengelernt und sich auch nach der Show weiter gedatet. Da der Hottie während der Kennenlernphase aber unehrlich gewesen sein soll, treffen beide bei Ex on the Beach aufeinander, um ihre Streitigkeiten zu klären. In der aktuellen Folge kommt es dann endlich zur lang ersehnten Aussprache. Tatsächlich gibt Cris zu, mehrgleisig gefahren zu sein: "Die ersten zwei bis drei Monate, schwöre ich, habe ich nichts gemacht. Irgendwann, ein bisschen links und rechts, das gebe ich zu, tut mir auch leid." Mittlerweile habe der Tattooliebhaber aus seinen Fehlern gelernt und würde vorher eine Kennenlernphase beenden.

Wie kommt die Einsicht bei seiner Verflossenen an? "Ich bin ein Mensch, ich verzeihe sehr viel und sehr schnell und ich sehe auch immer das Gute in den Menschen", erzählt Steffi im Einzelinterview. Sie wünsche ihrem Ex nichts Böses und sei ihm gegenüber immer loyal gewesen – geht da also wieder was? "Das kann ich mir schon vorstellen", vermutet Cris' Sendungsflirt Elli. "Die Signale von Steffi sind deutlich und die verwirren mich. Ich habe das Gefühl, sie würde darauf scheißen, was war und es wieder versuchen", zeigt sich Cris sichtlich verunsichert von den Avancen seiner Ex.

Dass Steffi beim Aufeinandertreffen mit Cris wieder leichte Schmetterlinge im Bauch hatte, gibt die Beauty im Promiflash-Interview zu: "Während der Show hatte ich keinerlei Gefühle für Cris. Was ich aber nicht abstreiten kann, ist der Fakt, dass als ich ihn sah, alles in mir wieder hochkam." Die Influencerin sei emotional geworden, da Cris sie in der Vergangenheit oft enttäuscht habe.

Instagram / cris.rl27 Cris, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / stefxniex "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Steffi

