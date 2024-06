Wie süß! Kylie Jenner teilt älteres Foto mit Hailey Bieber

Kylie Jenner (26) liefert ihren Fans einen Blick in die Vergangenheit. In ihrer Instagram-Story teilt sie alte Fotos – auf einem davon posiert sie mit Hailey Bieber (27) für ein Spiegelselfie. Beide Girls sind darauf noch deutlich jünger und rocken einen frechen, mittellangen Bob. Kylie scheint selbst kaum fassen zu können, wie viel Zeit seither vergangen ist. "Wir sind jetzt Mütter", schreibt sie zu dem Throwback-Foto, auf dem sie ihre aktuell schwangere Freundin Hailey markiert.

Das ist noch nicht alles. Ihre Follower bekommen ein weiteres Foto zu sehen, auf dem sogar eine weitere Person zu dem hübschen Duo hinzukommt. Kylies Schwester Kendall Jenner (28) posiert mit beiden Frauen auf einem Schnappschuss. Sie steht mittig zwischen den beiden anderen. "Ich meine...", schreibt Kylie zu diesem nostalgischen Rückblick. Augenscheinlich verändert hat sich vor allem die Haarfarbe der jüngsten Tochter von Kris Jenner (68) – damals stach ihre Frisur durch grüne Farbe hervor.

Die Aufnahmen müssen in der Teenie-Zeit der drei entstanden sein. Mittlerweile stecken zumindest Kylie und Hailey mitten in ihrer Familienplanung. Die Jenner-Tochter ist bereits Mama von Stormi (6) und Aire (2). Hailey erwartet aktuell ihr erstes Kind mit ihrem Mann Justin Bieber (30). Während das Model früher noch für spaßige Partyschnappschüsse mit dem berühmten Clan posierte, soll es heute mit ganz anderen Anliegen zu der Familie kommen. "Sie wendet sich an ihre prominenten Mami-Freundinnen wie Kylie und die Kardashians, um sich Rat zu holen", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Die Beauty möchte sich bereits jetzt so gut wie möglich auf ihr Mama-Dasein vorbereiten.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Hailey Bieber

Instagram / kyliejenner Hailey Bieber, Kendall Jenner und Kylie Jenner

