Erster "Ex on the Beach"-Exit: Ryan Wöhrl war "froh darüber"

Der plötzliche Exit von Ryan Wöhrl in der dritten Folge von Ex on the Beach war eine große Überraschung. Zum einen rechneten die Kandidaten nicht damit, dass schon so früh jemand gehen muss, andererseits war für so manchen nicht ersichtlich, warum es den Sunnyboy treffen musste – auch Ryan selbst schien von seinem abrupten Aus überfallen. Wie der Realitystar nun aber in seiner Instagram-Story zugibt, war er sogar ganz glücklich über diese Entscheidung: "Da muss ich sogar ehrlich sagen, bin ich echt froh darüber gewesen. Also ich hab mich da sehr gefreut. Natürlich war ich überrascht, gebe ich zu, aber dadurch, was da alles im Hintergrund abgelaufen ist..." Was genau passiert sei, könne er allerdings nicht erzählen. Letztendlich habe er sich aber genau deswegen "gefreut, dass es einfach vorbei" war.

Seit der Verkündung des Show-Aus fragen sich die Fans, was der Grund dafür sein könnte. Ryan bittet jedoch die Reality-TV-Liebhaber darum, von Spekulationen abzusehen: "Die meisten wissen ja, dass es mir Anfang des Jahres nicht gut ging und das ist nicht unbegründet." Mehr dazu verrate er am kommenden Montag in einem neuen YouTube-Video. Das Thema "Ex on the Beach" wolle er nun einfach "so schnell wie möglich abschließen", wie Ryan zudem in seinem Statement betont: "Einfach ein neues Kapitel beginnen."

Die Trash-TV-Fans fragen sich seit Ryans Aus vor allem, ob eine mögliche Freundin zum Zeitpunkt der Dreharbeiten der Grund gewesen sein könnte. In einem Ausschnitt der dritten Folge, der mit einem Video auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht wurde, ist nämlich zu hören, wie der Show-Kommentator über eine vermeintliche Partnerin spricht. "Findet seine Freundin bestimmt auch eine Superidee...", lauten die genauen Worte. Ob er wirklich vergeben war oder ist, ließ Ryan bisher unkommentiert.

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Reality-TV-Star

Instagram / ryanwoe Realitystar Ryan Wöhrl

