Feinschmeckerin: Prinzessin Charlottes liebt diesen Snack!

Wenn es um gutes Essen geht, scheint Prinzessin Charlotte (9) für ihre neun Jahre schon einen erstaunlich raffinierten Geschmack zu haben. Die meisten Kinder in ihrem Alter würden wohl eher zu Schokolade oder Gummibärchen greifen. Aber nicht die Tochter von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41): Der Lieblingssnack von Charlotte sind Oliven! Das verriet ihre Mutter laut OK! im Jahr 2019 bei einem Besuch in einer Grundschule.

Bereits ein Jahr zuvor hatte die 42-Jährige ausgeplaudert, dass sie selbst als Kind sehr gerne Oliven gegessen habe. Es scheint, als hätte ihre Tochter Kates Geschmack geerbt. Wie es sich aber wohl für Mitglieder der britischen Königsfamilie gehört, sollen alle drei Kinder des Prinzen und der Prinzessin von Wales bereits eine hohe Affinität für gutes Essen haben: Sowohl Charlotte als auch ihre Brüder George (10) und Louis (6) sollen es lieben, ihrer Mutter in der Küche zu helfen und gemeinsam mit ihr zu kochen. Die Spezialität der Familie soll Käsespätzle sein!

Aber haben die kulinarischen Vorlieben von König Charles III. (75) Enkelin etwas mit ihrem königlichen Blut zu tun? Es scheint jedenfalls die Familie zu sein, die die Sprösslinge auf besondere Ideen bringt. Auch von Königin Camilla (76) sollen die Kinder sich bereits eine eher kuriose Vorliebe beim Essen abgeguckt haben. Wie Hello! berichtete, erzählte die 76-Jährige bei einem Schulbesuch im englischen Slough, welche Leckerei ihr Favorit ist: "Am liebsten esse ich frische Erbsen aus dem Garten. Wenn man sie direkt aus der Schote isst, sind sie besonders köstlich und sehr süß! [...] Ich nehme alle meine Enkel mit in den Garten und dann verbringen wir Stunden damit, Erbsen zu essen!"

