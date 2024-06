Monrose-Star Bahar wurde von "Popstars"-Kandidaten gemobbt

Die ehemalige Monrose-Sängerin Bahar Kizil (35) enthüllt nach 18 Jahren, was damals hinter den Kulissen der Show "Popstars" geschah. Unter den Kandidaten soll es zu Mobbing, Neid und Missgunst gekommen sein, wie die Gewinnerin der Sendung in dem Podcast "Galerie Arschgeweih" verrät. 2006 suchten die Juroren Detlef D! Soost (53), Nina Hagen (69) und Dieter Falk nach einer neuen Girl-Band. Nur junge Frauen nahmen an dem Casting teil. Und da kann es schnell zu Problemen wie Mobbing kommen, unter dem Bahar sehr litt: "Ich glaube heute, dass jeder anders damit umgeht, wenn bei einem die Nerven blank liegen. Bei mir äußerte es sich halt, indem ich angefangen habe zu weinen und das quasi über den Song kompensiert und verarbeitet habe."

Bei einer Entscheidungsshow brach Bahar nach ihrem Auftritt in Tränen aus. Doch nicht nur das Mobbing der anderen Kandidaten führte bei der 35-Jährigen zum Gefühlsausbruch– vor ihrem Auftritt hatte sich ihr damaliger Freund getrennt. Zudem feierte sie ihren 18. Geburtstag sehr einsam, was sie sehr emotional machte. Doch die Sängerin war in der Staffel der absolute Jury- und Publikumsliebling, was vermutlich ein Grund für den Hass sein könnte, erklärt Bahar: "Das war ein Gedanke, den Senna (44) und ich hatten. In dem Zeitraum fand ich sehr groß auf dem Cover der 'Bravo' statt. Natürlich mit den anderen, aber ich war sehr viel größer abgelichtet."

2011 löste Bahar mit Mandy Capristo (34) und Senna Gammour ihre Girlband auf. Daraufhin hatte sie eine längere Musikpause eingelegt – nun feierte die Brünette ihr Comeback mit ihrer Single "They Said" vor wenigen Wochen. Doch von ihren ehemaligen Kolleginnen kam keinerlei Unterstützung, was Bahar aber nicht mehr wunderte, da sie schon länger keinen Kontakt mehr haben. In einer Instagram-Fragerunde erklärte sie: "Wir haben nach der Trennung einen relativ harten Cut gemacht. [...] Und mit den Jahren hat es sich auseinandergelebt."

Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil, Sängerin

Getty Images Monrose bei The Dome 2010 in Hannover

