Tanja Makarić hat nach Julian-Trennung "viel abgenommen"

Tanja Makarić (27) hat in den vergangenen Wochen einiges durchmachen müssen. Das macht sich auch an ihrem Körper bemerkbar. Nach der Trennung von dem Influencer Julian Claßen (31) habe sie erheblich an Gewicht verloren. "Ich habe in den letzten Monaten sehr viel abgenommen", erklärt sie nun ehrlich in ihrer Instagram-Story und führt aus: "Ich habe es mir nicht ausgesucht, mein Körper ist jetzt so, wie er ist. Ich merke es auch an den Klamotten, die mir nicht mehr passen." Es sei nicht ihr Wunsch oder ihr Traum gewesen, Gewicht zu verlieren: "Ich konnte nicht essen. Ich habe es auch irgendwann nicht mehr gemerkt." Jetzt versuche die einstige Profischwimmerin, ihr Essverhalten wieder in den Griff zu kriegen.

Die beiden trennten sich nach einer längeren Beziehung. Die Nachricht von der Trennung schockierte viele ihrer gemeinsamen Fans, da das Paar als eines der Vorzeige-Traumpaare der Social-Media-Szene galt. In den vergangenen Monaten hatte sich das Duo jedoch zunehmend voneinander entfernt, wie Insider berichten. Auf Instagram teilte Tanja emotionale Worte zum Liebes-Aus: "Das war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens. Aber ich wusste, dass es das Beste für uns beide war." In einer kürzlichen Frage-Antwort-Runde auf ihrem Kanal gestand sie, dass die Veränderung ihr hart zusetzte und sie Zeit brauche, um wieder zu sich selbst zu finden.

Die Fitness-Influencerin nutzt derzeit ihre Plattform, um offen über ihre Gefühle und die Herausforderungen zu sprechen, denen sie seit der Trennung gegenübersteht. Julian, der eine große Fangemeinde hat, äußerte sich bislang nur wenig zu den genauen Gründen der Trennung. Einige Insider meldeten sich jedoch zu Wort und meinten gegenüber Bild, dass hinter den Kulissen mehr vorgefallen sei. Tanjas jüngster Gewichtsverlust unterstreicht die Belastung, die ihre Trennung mit sich bringt.

Julian Claßen, bekannt durch seinen YouTube-Kanal Julienco, bestätigte die Trennung in einem kurzen Statement und bedankte sich bei seinen Fans für die Unterstützung in dieser schwierigen Phase. Das Paar hatte sich erstmals vor zwei Jahren öffentlich als Paar gezeigt und war seither in zahlreichen gemeinsamen Projekten und Videos zu sehen. Tanja, die zuvor als Schwimmerin bekannt war, hat nun angekündigt, sich weiterhin auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu konzentrieren. "Es ist ein Prozess, aber ich bin entschlossen, stärker als zuvor zurückzukommen", betont die Influencerin im Netz.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen, YouTuber

