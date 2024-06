SMS im Alltag: Beyoncé und Miley Cyrus sind gut befreundet!

Miley Cyrus (31) steht schon seit ihrem 14. Lebensjahr in der Öffentlichkeit. Die Supporter der beliebten Sängerin wissen deshalb so einiges von ihr. Doch nun teilt der ehemalige Disney-Star ein weiteres intimes Detail aus seinem Leben, was einige Fans überraschen dürfte. Offenbar textet die Musikerin täglich mit niemand Geringerem als ihrer guten Freundin Beyoncé (42). "Manchmal vergesse ich, über Dinge zu sprechen, die ein normaler Teil meines Alltags sind, wie zum Beispiel SMS mit Beyoncé", erklärt Miley im aktuellen Interview mit W Magazin. Beide Sängerinnen verbindet, dass sie sich in den vergangenen Jahren stark aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben. Deshalb erklärt die Hannah Montana-Bekanntheit dankbar: "Ein Teil unserer Beziehung ist die Sicherheit zwischen uns."

Nicht nur privat sind Miley und Beyoncé ein Herz und eine Seele. Auch musikalisch sind sie ein perfektes Team. Für ihr neues Country-Album "Cowboy Carter" holte Beyoncé die 31-Jährige sogar mit an Bord. Miley sei sofort Feuer und Flamme für die Idee einer Kollaboration gewesen. "Ich sagte zu ihr: 'Weißt du, da du aus Texas kommst und ich aus Tennessee, wird dieser Song uns so gut widerspiegeln.'" So entstand das gemeinsame Lied "II Most Wanted", das Miley alleine geschrieben hat. "Einen Song für Beyoncé zu schreiben, nicht nur zu singen, ist für mich ein wahr gewordener Traum", schwärmt die "Flowers"-Interpretin im Interview.

Miley und Beyoncé verbindet noch eine weitere Gemeinsamkeit. Beide Musikerinnen pflegen eine innige Beziehung zu ihren Müttern. "Eines der Dinge, über die wir uns austauschen, ist unsere Beziehung zu unseren Müttern. Wie ihre Mutter, Ms. Tina, ist auch meine Mutter eine M.T.: Mama Tish", scherzt Miley im Gespräch mit dem Magazin und fügt dankbar hinzu: "Wir sind beide auf unsere Weise mit Müttern aufgewachsen, die alles für uns waren."

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tishcyrus Tish und Miley Cyrus, Mutter-Tochter-Duo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Miley und Beyoncé so gute Freundinnen sind? Nein. Ich finde, die beiden wirken total unterschiedlich. Ja! Sie sind doch schon seit Jahren öffentlich befreundet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de