Vor dem Halbfinale: Dieser GNTM-Kandidat soll rausfliegen!

Bei Germany's Next Topmodel geht es langsam ans Eingemachte. Nur noch zehn Teilnehmer modeln um den Sieg – und vor dem Halbfinale in der kommenden Woche muss noch jemand die Koffer packen. Und laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 6. Juni, 20:00 Uhr] haben die Leser eine bestimmte Person im Sinn, die heute fliegen soll: Fabienne Urbach. Sie erhielt 147 Stimmen von insgesamt 678 Stimmen, was umgerechnet 21,7 Prozent ausmacht. Hinter ihr reihen sich Julian Cidic und Grace Zak ein – auch sie sind Wackelkandidaten, wenn es um den Einzug in das kleine Finale geht.

Fabienne wackelte bereits in der vergangenen GNTM-Folge – schaffte es aber letztlich doch noch. Ob sie sich heute Abend auch mit einer guten Leistung retten kann? Neben ihr sind noch Lea Oude, Xenia Tsilikova und Grace im Rennen. Bei den Männern kämpfen derzeit noch Armin Rausch, Jermaine Kokoú Kothé, Linus Weber, Frieder Sell sowie die Zwillinge Julian und Luka Cidic um den Gewinn der Model-Castingshow von Heidi Klum (51).

In der vergangenen Woche hatte für Kadidja hingegen die große Reise geendet. "Ich bin mir unsicher, ob du noch mehr Facetten hast. [...] Als High-Fashion und Bazaar-Model sehe ich dich jetzt nicht", begründete Kerstin Schneider, die Chefredakteurin Harper's Bazaar, ihre Entscheidung. Die Beauty hatte zusammen mit Fabienne zittern müssen – am Ende zog sie aber den Kürzeren.

ProSieben / Michael de Boer Fabienne Urbach nach dem GNTM-Umstyling

Instagram / kadidja.becher Kadidja Becher, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin 2024

