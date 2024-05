GNTM-Kadidja raus: Was sagen die Zuschauer zur Entscheidung?

Kurz vorm Halbfinale musste Kadidja Becher bei Germany's Next Topmodel ihre Koffer packen – nach dem großen Covershooting für die Harper's Bazaar schmissen Heidi Klum (50) und Gastjurorin Kerstin Schneider das Nachwuchsmodel raus. Eine Entscheidung, die die Fans absolut nicht nachvollziehen können! "Kadidja hat gefühlt jeden Job bekommen, hat sowohl bei Shootings und Walks immer abgeliefert und jeder Kunde hat sie ausschließlich gelobt. Sie war für mich eine absolute Gewinnerin und jetzt der Kommentar, dass man sie nicht auf einem Fashioncover sieht? Die Entscheidungen werden immer skurriler", meint ein empörter User auf der Instagram-Seite der Show. Zwei weitere kommentieren: "Muss leider wirklich sagen, dass ich diese Staffel fast jeden Rauswurf nicht nachvollziehen kann. Dieser gehört auch dazu" und "Werde mir die Sendung nicht mehr anschauen, beim Shooting wurde ihr gesagt, sie soll lachen, weil sie so ein tolles Lachen hat und dann ist das die Begründung für den Rauswurf."

Auch in einer Promiflash-Umfrage [Stand: 31. Mai 13:40] wird deutlich, dass die meisten Zuschauer von Kadidjas Rauswurf enttäuscht sind. Von insgesamt 896 Teilnehmern dachten 678 (75,7 Prozent), dass ein anderer Kandidat hätte gehen müssen. Nur 218 Personen waren von Kadidja auch am wenigsten überzeugt und fanden ihren Exit gerechtfertigt.

Die meisten Fans kritisieren, dass die 21-Jährige trotz ihrer super Leistungen rausgeflogen ist. Denn Kadidja bekam nicht nur stets gutes Feedback, sondern hat auch die meisten Jobs der Staffel an Land gezogen: Fünf Kunden konnte sie von sich überzeugen, hinter ihr liegt Xenia Tsilikova mit drei Jobs. Die Studentin hat noch die Chance auf den begehrten Siegertitel. Mit ihr sind noch Lea Oude, Fabienne Urbach, Grace Zak, Armin Rausch, Frieder Sell, Jermaine Kokoú Kothé, Linus Weber sowie die Twins Julian und Luka Cidic im Rennen. Am 11. Juni findet das Halbfinale statt, zwei Tage später am 13. Juni das große Finale.

Instagram / kadidja.becher Kadidja Becher, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin 2024

ProSieben / Michael de Boer Kadidja, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

