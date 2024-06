Coupleontour-Ina und Vanessa feiern dritten Hochzeitstag!

Was für ein romantischer Anlass für das Dream-Team! Die Webstars Vanessa und Ina, die als Coupleontour ihren Fans auf Social Media regelmäßig private Einblicke in ihr gemeinsames Leben geben, teilen nun freudige Nachrichten auf ihrem Instagram-Profil: Sie feiern ihren dritten Hochzeitstag! Das verliebte Pärchen begann 2018, gemeinsame YouTube-Videos zu drehen, und erlangte damit schnell eine hohe Bekanntheit. Am 5. Juni 2021 folgte dann die Traumhochzeit der beiden, an welche sie sich jetzt nach drei Jahren gern zurückerinnern.

Diesen besonderen Hochzeitstag verbringen die beiden wie von ihnen selbst angedeutet nicht nur als Paar, sondern mit ihrer kleinen Tochter Olivia! Die Freude über das junge Familienglück betonen sie in ihrem neuen Hochzeitstags-Post. Unter diesem fragen die zwei ihre Follower: "Gibt es etwas Schöneres, als den dritten Hochzeitstag zu dritt zu verbringen?" Als Ergänzung nutzen sie einen passenden Hashtag, um einen fröhlichen Hochzeitstag zu wünschen. Wie froh Ina und Vanessa sind, eine eigene kleine Familie zu haben, betonen sie regelmäßig. Das Ehepaar freute sich im Juli 2022 über seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs: Ihre Tochter Olivia wurde geboren. Mittlerweile kann sich das Power-Duo auch noch ein zweites Kind vorstellen, wie sie im Interview mit Promiflash verrieten.

Das gemeinsame Glück haben sie sich allerdings hart erarbeitet, denn sie meistern zusammen viele Herausforderungen! Kurz bevor ihre Tochter 2022 geboren wurde, erlitt Ina einen schweren Schlaganfall. Zuletzt verkündete das Power-Couple außerdem, dass bei Inas Mutter Krebs diagnostiziert wurde. Die Liebe und Unterstützung der zwei füreinander lässt sie immer wieder stark bleiben. Mittlerweile kann Ina sogar wieder eigenständig Auto fahren, was nur einen der vielen Fortschritte in ihrem Genesungsprozess darstellt.

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Instagram / coupleontour Coupleontour im Jahr 2023

