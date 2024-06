Inmitten der Trennungsgerüchte: J.Lo ohne Ehering unterwegs!

Die Hinweise verdichten sich! Seit Wochen wird über ein mögliches Ehe-Aus von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) spekuliert. Vor zwei Tagen wurde die Sängerin nun ohne ihren Ehering auf dem Weg ins Büro erwischt! Fotos, die Us Weekly vorliegen, zeigen J.Lo in einem lässigen Blazer, während sie ihre Augen hinter einer Sonnenbrille versteckt. In ihrer linken Hand hält sie ein Tablet – an ihren Fingern ist jedoch keine Spur von einem Ehering zu sehen!

Auch der kürzlich bekanntgewordene Hausverkauf trägt nicht dazu bei, die Trennungsgerüchte aus der Welt zu schaffen. Wie Daily Mail berichtete, steht das Luxusanwesen der beiden zum Verkauf. Jennifer und Ben hatten die rund 55 Millionen teure Villa erst vergangenes Jahr erworben und die stolze Summe sogar in bar hingeblättert. Zuvor hatten die "All I Have"-Interpretin und der "Hypnotic"-Darsteller rund zwei Jahre lang nach dem perfekten Haus gesucht.

Zudem äußerte sich die 54-Jährige in ihrem On-the-J.Lo–Newsletter jüngst sehr kryptisch. "Es mag den Anschein haben, als gäbe es im Moment eine Menge Negativität in der Welt. Aber lasst nicht zu, dass die Stimmen einiger weniger übertönen, dass es da draußen so viel Liebe gibt." Was genau sie mit den nachdenklichen Zeilen aussagen will, ließ Jennifer dabei offen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

