"Negativität": Äußert sich J.Lo hier zu Trennungsgerüchten?

Jennifer Lopez (54) sorgt aktuell für reichlich Schlagzeilen: Seit wenigen Wochen wird gemunkelt, dass es bei der Musikerin und ihrem Mann Ben Affleck (51) ordentlich kriselt und sie vor einer Trennung stehen. Dass die "On The Floor"-Interpretin auch noch ihre Tour absagte, befeuerte die Gerüchteküche nur noch mehr. In ihrem On-the-J.Lo–Newsletter äußert sie sich offenbar nun zu den Spekulationen der vergangenen Tage. Zunächst bedankt sie sich bei ihren Fans für die Unterstützung ihres Filmes "Atlas". Dann schreibt sie vielsagend: "Es mag den Anschein haben, als gäbe es im Moment eine Menge Negativität in der Welt. Aber lasst nicht zu, dass die Stimmen einiger weniger übertönen, dass es da draußen so viel Liebe gibt." Was genau sie damit meint, lässt sie offen.

Ihre Tournee sagte die 54-Jährige vergangene Woche ab. Laut Live Nation nehme J.Lo sich "eine Auszeit, um bei ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zu sein." Zieht sie sich also wegen der angeblichen Eheprobleme mit Ben zurück? Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail, dass die Schauspielerin aktuell verzweifelt versuche, ihre Beziehung mit dem "Gone Girl"-Darsteller zu retten. Sogar dessen Ex-Frau Jennifer Garner soll involviert sein – sie versuche, die beiden bei ihren Problemen zu unterstützen.

Jennifer und Ben nahmen bisher noch nicht explizit Stellung zu den Trennungsspekulationen. Vor wenigen Tagen wurden die zwei aber erstmals wieder gemeinsam abgelichtet. Auf Aufnahmen von ET, machte das Paar zwar einen eher angespannten Eindruck – dennoch gab die Sängerin ihrem Mann einen Kuss auf die Wange. Der Produzent legte seinen Arm um seine Partnerin und lächelte. Seitdem wurden die zwei allerdings nicht wieder zusammen gesehen.

Getty Images Ben Affleck mit Jennifer Lopez im Mai 2023

Getty Images Jennifer Lopez bei den Grammy Awards 2019

