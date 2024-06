König Charles und Camilla fehlen bei Hochzeit von Patensohn!

Bei dieser Hochzeit fehlt von König Charles (75) und seiner Gattin Camilla (76) jede Spur! Der Patensohn des Regenten, Hugh Grosvenor (33), trat heute mit seiner Liebsten Olivia Henson vor den Traualtar. Schon im Vorfeld wurde gemunkelt, dass der Monarch und seine Gemahlin womöglich nicht bei der Hochzeit des Duke of Westminster anwesend sein werden. Dieser Verdacht bestätigt sich jetzt tatsächlich. Wie Mirror berichtet, ist das britische Königspaar nicht bei der Hochzeit aufgetaucht.

Die Abwesenheit von Charles und Camilla weckt nun Erinnerungen an die Hochzeit von Hughs Schwester Lady Tamara Grosvenor. Vor 20 Jahren, im Jahr 2004, hatte sie am gleichen Ort den Bund der Ehe geschlossen. Auch zu dieser Feier war das Königspaar eingeladen, entschied sich jedoch, nicht zu kommen. Grund dafür war, dass Camillas Einladung mit der Auflage verbunden war, nicht neben ihrem Gatten zu sitzen. Zu diesem Zeitpunkt waren sie noch nicht verheiratet und hätten somit zu viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Das sollen Charles und Camilla der Familie des Duke bis heute nicht verziehen haben.

Die Teilnahme an der Hochzeit soll im Vorfeld auch von Charles' Gesundheitszustand abhängig gemacht worden sein. Ob das Verpassen der Hochzeitszeremonie schlussendlich an der Gesundheit des Monarchen gelegen hatte, ist jedoch fraglich. Schließlich wurde er in den vergangenen Tagen bei verschiedensten Veranstaltungen zum Gedenken an den D-Day vor 80 Jahren gesichtet. Charles nahm sogar die erste Auslandsreise seit Erhalt seiner Krebsdiagnose auf sich. Auf den Paparazzi-Bildern, die den Regenten zeigten, wirkte er fit und agil.

Getty Images Hugh und Olivia Grosvenor, 2024

Getty Images König Charles bei der Gedenkfeier zum D-Day in Frankreich, 2024

