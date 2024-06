Lena Meyer-Landrut hat "kleines Trauma" von erster Tournee

Lena Meyer-Landruts (33) erste Tour hat bei ihr mentale Spuren hinterlassen. Das verrät die Musikerin nun im Interview mit Apple Music: "Ich habe ein kleines Trauma mitgenommen bei meiner allerersten Tour. Das werde ich nicht los, egal, wie viel ich mich darüber austausche oder wie viel Feedback ich kriege." Kurz nachdem sie durch ihren ESC-Sieg über Nacht zum Star geworden war, ging sie im zarten Alter von 19 Jahren auf ihre erste Live-Tournee – ohne viel Erfahrung auf der Bühne. Sie scheint auf den Ruhm und die Konzerte nicht genug vorbereitet worden zu sein: "Eigentlich war es unfair, mich auf die Bühne zu stellen. Es hat mich auf jeden Fall gut mitgenommen und begleitet mich bis heute, ich werde es nicht los. Ich habe einfach Angst", gibt die Hannoveranerin zu.

Auch habe sich die 33-Jährige viel Druck gemacht, bei den insgesamt neun Konzerten in Deutschland abzuliefern. Eine nicht komplett ausverkaufte Show habe damals jedoch nicht besonders gute Kritik bekommen. Belastend für Lena, wie sie im Gespräch mit der Plattform verrät: "Das hat sich so richtig in mein Gehirn gebrannt. Das ist ganz, ganz schlimm für mich."

Trotzdem steht die "Wild & Free"-Interpretin gerne auf der Bühne – und geht in diesem Jahr auch endlich wieder auf Tour. Ihre "Lena Live 2024"-Tournee ist aktuell im vollen Gange. Im Vorhinein gab es jedoch eine Sache, die der Sängerin Sorgen bereitete: Viele Konzerte waren wie damals nicht ausverkauft. "Wenn ihr kommen würdet, würde ich mich mega, mega dolle freuen. Und ich weiß, Tickets sind teuer. Meine Tickets sind teuer. […] Ich habe mir aber auch richtig viel ausgedacht, was ich alles bezahle", schrieb Lena auf Instagram. Sie habe sogar darüber nachgedacht, die unverkauften Karten zu verschenken – sie verdiene an der Tour nämlich eh "nicht wirklich was."

Getty Images Lena Meyer-Landrut beim ESC 2010 in Oslo

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Dezember 2022

